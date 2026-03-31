Karalis Čārlzs III nav redzējis mazbērnus gadiem - Harijs cer to mainīt
Saseksas hercogs princis Harijs joprojām cer uz atkalredzēšanos starp savu tēvu karali Čārlzu III un abiem saviem bērniem - princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Laikraksts “The Times” ziņo, ka 41 gadu vecais princis Harijs cer saņemt ielūgumu no 77 gadus vecā karaļa, lai šovasar kopā ar sievu, Saseksas hercogieni, 44 gadus veco Meganu, un bērniem pavadītu kādu “ģimenes laiku” Norfolkā.
Šāda tikšanās pārtrauktu periodu bez kontakta starp karali un abiem mazbērniem, kurus viņš pēdējo reizi redzēja 2022. gada jūnijā, kad Harijs un Megana devās uz Apvienoto Karalisti, lai piedalītos nelaiķes karalienes Elizabetes Platīna jubilejas svinībās.
Tikmēr Megana Mārkla Apvienoto Karalisti nav apmeklējusi kopš 2022. gada septembra, kad viņa kopā ar Hariju piedalījās karalienes Elizabetes bērēs. “The Times” ziņoja, ka Harijam pietuvināti cilvēki norādījuši — viņš labprāt saņemtu ielūgumu uz Sandringemu, Čārlza plašo rezidenci Norfolkā.
Tieši Sandringemas īpašumā atrodas arī Velsas prinča un princeses lauku māja Anmer Hall. Tiek ziņots, ka izšķirošais faktors ir drošība. Tiek uzskatīts, ka hercogs gaida galīgo lēmumu par savu drošību Apvienotajā Karalistē, jo vairākkārt paudis, ka neuzskata par drošu vest ģimeni uz dzimteni, ja viņam netiek nodrošināta bruņotas policijas aizsardzība. Harijs un Megana šīs tiesības zaudēja pēc tam, kad 2020. gadā atteicās no strādājošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem un pārcēlās uz ASV.
Pēdējo reizi Harijs savu tēvu redzēja 2025. gada 10. septembrī, kad abi tikās privātā tējas dzeršanā Klarensa namā Londonā — Čārlza rezidencē. Tiek ziņots, ka tikšanās ilga 55 minūtes un sakrita ar Harija vizīti Imperiālās koledžas Londonā Sprādzienu traumu izpētes centrā.
Ziņas par iespējamu atkalredzēšanos starp Čārlzu un viņa jaunāko dēlu parādījās pēc tam, kad monarhs paziņoja par vairākām Bakingemas pils dārza ballītēm, kas notiks vēlāk šogad, un viena no tām iekrīt prinča Ārčija septītajā dzimšanas dienā.
Papildus dārza ballītei 6. maijā Čārlzs rīkos pasākumus arī 8. maijā un 12. maijā Bakingemas pilī, kā arī īpašu notikumu, lai godinātu bijušos dienesta darbiniekus - "The Not Forgotten Association" ikgadējo dārza ballīti, kas notiks 19. maijā karaliskajā rezidencē. Pēc tam ceturtā dārza ballīte notiks Holirūdas pilī Skotijā 30. jūnijā.