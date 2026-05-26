Aizmirsts degvielas kartes PIN kods un "miers mājās". Ko par elektroauto domā lietotāji
Ar jaunievedumiem bieži sanāk tā – vispirms sabiedrība uz tiem skatās ar neuzticību, bet pēc kāda laika šķiet: kā bez tā varējām dzīvot! Jo neparastāks un drosmīgāks jaunums, jo lielāka ir sākotnējā skepse. Taču arī tā ar laiku pāriet un neparastais kļūst par ikdienišķu. Līdzīgi sanācis ar elektroauto – sākumā eksotika, bet šodien jau uz tām vairs neatskatāmies uz ielas.
Lai nebūtu kā vecajā jokā “redzējis neesmu, bet viedoklis ir”, par elektroauto pieredzi parunājām ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem auto entuziastiem. Tas, ko uzsver visi kā viens – klusums! Mūsu laikmetā, kad trokšņu piesārņojuma līmenis ir tik augsts, šķiet, tā jau ir vērtība pati par sevi.
“Kur es biju visus šos gadus!” Ramona Plūme, radio personība
Ramona ikdienā brauc ar spraudņa jeb “plug-in” hibrīda auto, taču viņas rokās tas kļuvis gandrīz par “tīru” elektroauto. “Šovasar apritēs divi gadi, kopš braucu ar “plug-in” hibrīdu, un esmu tādā sajūsmā!” viņa saka. “Atceros pirmo brīdi, kad tam piesēdos pie stūres. Padomāju – kur es biju visus šos gadus! Es biju ļoti, ļoti pārsteigta. Joprojām baudu katru braucienu un priecājos par savu izvēli!
“Mēs arī savos laukos esam ierīkojuši uzlādi, līdz ar to ļoti reti izjūtam nepieciešamību pēc benzīna; arī pa pilsētu braucot, ekonomija ir vienkārši izcila. Protams, reizēm gribas to skaņu, gribas kaut kādu “sportiņu” ieslēgt. Tad es ieslēdzu to režīmu, mazliet paklausos, kā mašīna izklausās,” viņa saka. “Kad draugi tagad runā par to, cik augstas ir benzīna cenas, es saku: nē, es nezinu! Es tik sen neesmu lējusi benzīnu, ka esmu degvielas kartei aizmirsusi pin kodu! Goda vārds!”
Iepriekš Ramonas īpašumā bija automobilis ar iekšdedzes dzinēju un viņa pat iedomāties nevarēja, ka varētu kaut kad pārsēsties uz ko citu, bet tagad jau pieļauj, ka viņas nākamais auto varētu būt pilnībā elektrisks.
“Ja vēl pirms pāris gadiem es vispār pat iedomāties nevarēju – kāds vēl “plug-in” hibrīds, kāds elektroauto, tikai un vienīgi benzīns, – tad šobrīd jau manas domas ir kardināli mainījušās. Pirmais man bija hibrīds, tad pārgāju uz “plug-in” hibrīdu, un, iespējams, nākamais būs pilnīgs elektroauto,” pieļauj Ramona.
Viņa ir arī konkursa “Latvijas e-Auto” žūrijas pārstāve un nenoliedz, ka to izmantos lietderīgi, ne tikai, lai atbildīgi veiktu ato izvērtēšanu, bet arī lai iepazītos ar automašīnu piedāvājumu, kā arī atbildētu uz dažiem jautājumiem pati sev. “Man interesē, piemēram, “Mercedes” elektroauto. Jo, manuprāt, “Mercedes” patērētājs ir tāds kārtīgs iekšdedzes dzinēja lietotājs. Tāpēc man īsti neiet kopā “Mercedes” un elektrība,” viņa saka. “Bet patiesībā mani interesē visas jaunās elektromašīnas, par kurām esmu lasījusi un kuras esmu redzējusi, bet nekad nav sanācis patestēt. “Latvijas e-Auto” ir ārkārtīgi daudz kolosālas mašīnas, kuras mēs noteikti izvērtēsim, skatīsimies. Katrai noteikti ir savi plusi, kādai vairāk, kādai mazāk, bet kopumā, man liekas, būs kolosāli. Forša pieredze un iespēja izmēģināt tik daudz mašīnas!”
Mainu jaudu pret kilometriem! Egons Reiters, radio personība
“Miers mājās!” – tas ir pirmais, ko elektromašīnās novērtējis radio balss Egons Reiters. “Klusums ir tas, ko man vajag! Īstenībā esmu pat atmetis domu par iekšdedzes dzinēju nākotnē. Jā, diemžēl tā ir, jo man patīk klusums un miers,” viņš saka.
Šo klusā komforta iespēju Egons vērtē pat augstāk nekā kilovatus un zirgspēkus. “Ja godīgi, es mašīnās nemaz nemeklēju to lielo jaudu. Man pat gribētos, lai to trako jaudu ieguldītu papildus kilometros. Kur tieši ikdienā vajadzīgas tās četras sekundes līdz simtam? Vai mēs jūtam – tās ir četras vai tomēr astoņas sekundes?” viņš jautā.
Bet tajā pašā laikā elektroauto klusums, viņaprāt, uzliek lielākas prasības. “Ņemot vērā, ka dzinējs nerūc, visa uzmanība ir uz pārējo – ja tu dzirdi citus trokšņus, no riteņiem, no vēja, tas ir pat sliktāk. Tādā ziņā elektriskā pasaule ir prasīgāka uz to, cik labi aprīkots un kvalitatīvs tas “vāģis” ir,” saka Egons.
Mīlestība no pirmās tikšanās. Renārs Zeltiņš, pasākumu vadītājs
Renārs atzīst, ka elektroauto iemīlējies no pirmās tikšanās, un dēvē sevi par “elektroauto cilvēku”, lai gan pagaidām šīs klases auto vēl nesniedz vajadzīgajā apjomā to, kas viņam nepieciešams.
“Šķiet, tā bija “Cupra Born”, un pirmās minūtes impulss mani ļoti pārsteidza – ar auto reakciju, ar tādu kā meditācijas klusumu,” pirmos iespaidus atsauc atmiņā Renārs. “Varētu teikt, ka tajā mirklī es iemīlējos elektroauto.”
“Man visādā ziņā patīk tie bonusi, ko sniedz elektroauto – gan sabiedriskā transporta joslas, gan stāvvietas, gan, protams, efektivitāte, bet veicamais attālums, man šķiet, vēl nav sasniedzis to, kādu pie mana dzīves stila gribētos, lai es būtu produktīvs ikdienā,” viņš atzīst. “Es gribētu aizbraukt novadīt pasākumu Daugavpilī, pēc tam mierīgi aizbraukt uz Liepāju, un vēl paliktu pāri. Taču cilvēkiem, kuriem nav tādu prasību, domāju, ir ļoti labi piedāvājumi. Šodien viss progresē ārkārtīgi strauji, un ja man nākotnē būs jāizvēlas, es noteikti izvēlētos elektroauto”.
Konkursa organizatori piebilst, ka jau šī gada dalībnieku vidū ir vairāki premium segmenta elektroauto ar sniedzamību, kas ļauj minēto maršrutu paveikt ar vienu uzlādi. Tiesa, aptuveni astoņu stundu garais ceļš visdrīzāk pieprasīs arī kādu atpūtas pauzi, kas ļaus akumulatora rezerves papildināt, tam lieki netērējot ne mirkli. Tehnoloģijas nudien attīstās strauji, tieši tādēļ ikgadējais “Latvijas e-Auto” konkurss ir īpaši noderīgs informācijas avots ikvienam, kurš pārskatāmā nākotnē apsver pāreju uz elektroauto.
“Latvijas e-Auto” konkura dalībnieku izpētei Zeltiņš pievienojies ar interesi, lai iepazītos ar industrijā notiekošo un aplūkotu, kas “lācītim vēderā”, un viņa uzmanību piesaistījis “Lexus RZ”. Kāpēc? “Es cierēju uz Lexus RZ – jo Renārs Zeltiņš,” viņš smejas. “Man patika “Volvo”, “Mazda, KIA businš – tāds ļoti futūristisks. Mani kā ģimenes cilvēku uzrunā – sakrāmējam visu, laižam pārgājienā! Tas bija varbūt ārpus ierastajiem sedaniem.”
Galvenais ir vads! Intars Busulis, mūziķis
Mūziķis Intars Busulis atzīst, ka ir “Volvo” zīmola cienītājs – viņa īpašumā bijuši dažādi modeļi, un autoražotājs pamanās viņu nekādi “nelaist vaļā”. “Volvo” ļoti cenšas, lai es būtu apmierināts ar katru jauno modeli,” smejas Intars.
“ “S90” priekš manis bija super jaunums. Es ar viņu jau esmu ilgāk braucis, zinu visu par šo auto, sākot ar braukšanu, jaudām un beidzot ar skaņu, kas šajā automašīnā ir vienkārši fenomenāla!” te Intara vērtējumā iezogas arī profesionāla mūziķa viedoklis. “Tas ir mans favorīts. Viss vienkārši, nav “samudrīts”, nav ekrāns pa visu paneli. Mani ļoti kaitina, ja man ir jādomā, kur atrodas tā poga, kuru man vajag ieslēgt.”
Par konkursa “Latvijas e-Auto” dalībniekiem Intars izsakās atzinīgi, arī tām, kas nav “Volvo”. “Visi cenšas, uzrāviens visiem gandrīz vienāds, kāds atšķiras pēc klases, cits lētāks, cits dārgāks, to uzreiz var just. Un es arī to pieņemu, mani tas netraucē,” viņš saka. “ “Mersīši” bija forši, KIA busiņš likās ļoti intriģējošs, džipiņš bija foršs. Bet tas vairāk laukiem, ne asfaltam. Man tāds piestāvētu.”
Intars Busulis uzskata – un varbūt tas daudzus pārsteigs –, ka elektroauto ir uzticamāks nekā auto ar iekšdedzes dzinēju: “Sveces nav jāmaina, motorā nav jārakņājas, tev nekas tāds nav jādara! “Čakara” pilnīgi nekāda, un tu tiešām brauc ar apziņu, ka viss būs “okei”. Labi, varbūt kaut kad beigsies akumulators, bet kad tad tas būs! Un varbūt tad jau būs izdomāts veids, kā atjaunot to pašu bateriju.”
Un kas ir galvenais dzīvē ar elektroauto? “Vads, pie kura mājās pieslēgt un uzlādēt. Un jābūt mazliet ātrākam automātam, no kurienes tas vads nāk ārā, lai tu vari uzlādēt divreiz ātrāk, nekā vienkārši iespraužot štepselī,” smejas Intars. “Vēl labāk saules paneļi! Man visas šīs lietas mājās ir, jo viena no mūsu mašīnām ir elektroauto. Pati ideja ir laba, ka es ar saules enerģiju varu doties kaut kur uz priekšu! Tā apziņa mani silda.”