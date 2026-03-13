Skaļš apgalvojums par princesi Diānu: tronī viņa esot redzējusi Hariju, nevis Viljamu
Lai gan princis Viljams jau gadiem tiek gatavots nākotnē ieņemt Lielbritānijas karaļa troni, kāds pārsteidzošs apgalvojums liek domāt, ka reiz viss varēja izvērsties pavisam citādi.
Nelaiķes princeses Diānas tuvs draugs nācis klajā ar skaļu paziņojumu, ka viņa savulaik pat apsvērusi iespēju, ka tieši princis Harijs varētu kļūt par karali. Princese Diāna mēdza viņu dēvēt par “Labo karali Hariju”. Saseksas hercogs daudz runājis par to, ka karaliskajā ģimenē vienmēr juties kā “rezerves variants”, arī savu memuāru nosaucot tieši tā.
Taču, kā apgalvo žurnālists Ričards Kejs, kurš bija arī tuvs nelaiķes Velsas princeses draugs un uzticības persona, Diānai Harijam jaunībā bijuši citi plāni, un tas viss bijis saistīts ar prinča Viljama “kautrīgo” dabu. Velsas princis šobrīd var šķist pārliecināts un staltu stāju apveltīts, tomēr, pēc Keja teiktā, tā ne vienmēr esot bijis.
Viņš sacīja: “Man šķiet, Viljams ir bijis zināmā mērā pārsteigums. Viņš bija kautrīgs jaunietis. Vismaz laikā, kad viņa māte vēl bija dzīva, viņa man teica, ka nekad īsti nav domājusi, ka Viljams gribētu “augstāko amatu”, kā viņa to sauca. Ideju, ka kādu dienu tieši viņš nēsās kroni.”
“Viņa savā prātā gatavoja ceļu iespējai, ka pēc tēva tronī stāsies Harijs. Viņai Harijam bija iesauka — viņa mēdza viņu saukt par “Labo karali Hariju”, atsaucoties uz viduslaiku laikiem.”
Taču pēc tam Kejs vērsa kritiku pret hercogu un sacīja, ka “mēs visi esam diezgan pateicīgi”, ka viss “nav izvērties” tieši tā.
Viņš par Viljamu sacīja: “Man viņā ļoti patīk tas, ka viņš nāk klajā ar diezgan atšķirīgiem veidiem, kā pieiet karaļnama lomai. Viņš apzinās, ka daži mūsdienu monarhijas aspekti ir novecojuši un nesaskan ar mūsdienu sabiedrības uztveri, un, manuprāt, viņš saprot, ka viņam būs jāveic lielas pārmaiņas, lai nodrošinātu tās izdzīvošanu.”
Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.