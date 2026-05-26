Tramps caur starpniekiem saņēmis slepenu vēstījumu no Putina
Marko Rubio apstiprinājis, ka nosūtījis prezidentam Trampam vēstījumu, ko Lavrovs nodevis no Putina.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio ziņoja, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nodevis Kremļa saimnieka Vladimira Putina vēstījumu prezidentam Donaldam Trampam. Pēc tam viņš to pārsūtīja uz Balto namu.
Žurnālists Alekss Raufoglu par to ziņoja sociālajos tīklos.
"Rubio tikko žurnālistiem pastāstīja, ka Lavrovs nodevis Putina vēstījumu, kas paredzēts Trampam, un Rubio apgalvo, ka viņš to nodevis," rakstīja Raufoglu, neatklājot ziņojuma saturu.
Pēc žurnālista teiktā, Rubio arī komentēja ziņojumus par Maskavas aicinājumiem evakuēt ASV vēstniecību Kijivā, norādot, ka neuzskata šos aicinājumus par apstiprinātiem. Turklāt valsts sekretārs norādīja, ka mūsdienu ieilgušie konflikti rada ārkārtīgi bīstamus draudus mieram. Pēc Rubio teiktā, to attīstība kļūst mazāk paredzama visām pusēm.
"Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.