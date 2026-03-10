Princis Viljams varētu kļūt par karali jau tuvākā gada laikā
Kentas princeses Maiklas bijušais sabiedrisko attiecību pārstāvis Robs Šuters izteicis pieņēmumu, ka princis Viljams varētu kļūt par karali jau tuvāko sešu līdz divpadsmit mēnešu laikā. Viņš šo domu pauda, komentējot baumas, ka Lielbritānijas karalis Čārlzs varētu atteikties no troņa.
Karaliskās ģimenes eksperts Robs Šuters kopā ar žurnālisti Morīnu Kalahanu nesen apspriedis karaļa Čārlza III nākotni, pieļaujot, ka viņa vecākais dēls princis Viljams varētu kāpt tronī jau nākamā gada laikā.
Raidījuma “The Nerve with Maureen Callahan” jaunākajā epizodē Kentas princeses Maiklas bijušais sabiedrisko attiecību pārstāvis apsprieda spekulācijas par iespējamo karaļa plānu piedāvāt prinča Endrū rezidenci – “Royal Lodge” – Saseksas hercogam un hercogienei kā izlīguma žestu.
Pēc detalizētas sarunas par šo iespējamo priekšlikumu abi turpināja spriest, cik ilgi vēl 77 gadus vecais karalis Čārlzs varētu palikt tronī. Robs Šuters raidījuma klausītājiem sacīja: “Mani avoti pilī ir uzticami – es biju Kentas princeses Maiklas sabiedrisko attiecību pārstāvis, esmu strādājis karaliskās ģimenes labā. Es no viņiem saņēmu honorāru un regulāru ikmēneša samaksu.”
Eksperts apgalvoja, ka viņa “sensacionālais” raksts esot izlasīts arī pilī. Viņš sacīja: “Man ir teikts, ka pilī mans raksts, kurā es rakstīju, ka Čārlzam vajadzētu atteikties no troņa, ir izlasīts, un daudzi tur piekrīt šim viedoklim. Ir pienācis laiks pāršķirt jaunu lapu. Mēs par to jau esam runājuši iepriekš, Morīna…”
Pēc tam viņš piebilda, ka princis Viljams varētu kļūt par karali tuvāko sešu līdz divpadsmit mēnešu laikā, uzsverot: “Viņš jau faktiski ir karalis – praktiski visā, izņemot pašu titulu.”
Atgriežoties pie Čārlza, karaliskās ģimenes komentētājs piebilda, ka, viņaprāt, Viljams necīnītos, ja viņa tēvs ļautu princim Harijam izmantot tēvoča Endrū rezidenci “Royal Lodge”. Endrū Mauntbatens-Vindzors nesen tika izlikts no “Royal Lodge un tagad dzīvo “Wood Farm” mājā karaļa Sandringemas īpašumā Norfolkā kopš viņam tika atņemti tituli un karaliskās privilēģijas.
“Lai tā būtu – es nedomāju, ka Viljams pret to cīnīsies. Viņam būs daudz nopietnāki jautājumi, ar kuriem nodarboties,” noslēdzot piebilda Robs Šuters.