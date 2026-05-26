Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 10:46
Zelenskis atklāj, kad teorētiski varētu beigties kara aktīvā fāze
Vai Ukrainas karā tuvojas liels pavērsiens? Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aiz slēgtām durvīm runājis par iespēju izbeigt aktīvo karadarbības fāzi, ja tiks nodrošinātas drošības garantijas.
"Lielākā daļa laika tika veltīta kara karstās fāzes izbeigšanas perspektīvai. Prezidents norādīja, ka līdz novembrim tiek apsvērta iespēja, ja tiks nodrošinātas drošības garantijas, izbeigt karsto fāzi," pavēstīja deputāte Olga Vasiļevska-Smahļuka.
Viņa piebilda, ka Ukrainai pašlaik ir priekšrocības frontes līnijā, ko var izmantot. Viņa norādīja, ka galvenais mērķis ir nedot Kremlim iespēju apmānīt un pēc pārtraukuma sākt jaunu karadarbību un jaunu ofensīvu.
Arī frakcijas "Tautas kalps" deputāts Jaroslavs Žeļezņaks komentēja, ka tikšanās laikā "prezidents paziņoja vēl vienu datumu, kad teorētiski beigsies karš".
"Šoreiz tas ir 2026. gada novembris, lai gan pat klātesošie tam ne pārāk noticēja," viņš pavēstīja.