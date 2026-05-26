Siliņai un JV ministriem atgriežoties Saeimā, mandātus zaudēs četri deputāti
"Jaunās vienotības" (JV) ministriem un premjerei Evikai Siliņai atgriežoties parlamentā, no mīkstajiem mandātiem vajadzēs atvadīties Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei.
Pēc "Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga valdības apstiprināšanas parlamentā var atgriezties Siliņa, līdzšinējais finanšu ministrs Arvils Ašeradens, līdzšinējā tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars.
Kulberga valdībā ir iezīmējies pilns ministru sastāvs, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministra amatam varētu tikt virzīts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam - Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Šīs trīs ministrijas jaunajā valdībā nonāks AS pārziņā, lai gan līdz šim tās vadījuši redzami JV politiķi.
Savukārt no JV jaunajā Ministru kabinetā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Aizsardzības ministra amatam paredzēts virzīt Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni, bet par satiksmes ministru kļūtu līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Nacionālā apvienība (NA) jaunajā valdībā vadītu Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministriju. Partijas valde ministru amatiem izvirzījusi attiecīgi Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
Savukārt no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdībā amatus varētu saglabāt ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam plānots virzīt Saeimas deputātu, bijušo labklājības ministru Uldi Auguli.
Amatu saglabās pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Jau ziņots, ka četras partijas - AS, NA, ZZS un JV - Kulberga vadībā ir vienojušās par atbildības jomu sadalījumu jaunajā valdībā, bet patlaban turpinās sarunas par konkrētu darāmo darbu programmu.
Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas uzticēja jaunās valdības veidošanu AS politiķim Kulbergam, nosakot ierobežotu laiku politiskajām konsultācijām. Potenciālie koalīcijas partneri jau parakstījuši pamata vienošanos, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par jaunās valdības prioritātēm un darbiem.