Dailes teātris aktieru veselības dēļ pārceļ “Sapnis par rudeni” pirmizrādi
Dailes teātrī aktieru veselības stāvokļa dēļ uz laiku pārcelta iestudējuma "Sapnis par rudeni" pirmizrāde, liecina informācija teātra tīmekļvietnē.
Iestudējuma "Sapnis par rudeni" pirmizrāde bija iecerēta 28. maijā, uz vēlāku laiku pārceltas arī plānotās izrādes 29. maijā, 18. augustā un 23. septembrī.
Skatītājiem, kuri iegādājušies biļetes digitāli, naudu atmaksās kontā. Kasē pirktās biļetes var nodot jebkurā "Biļešu paradīze" kasē vai iesniegt naudas atmaksas pieteikumu.
Teātra mājaslapā skaidrots, ka iestudējuma centrā ir vīrietis un sieviete, kuri sastopas kapsētā. Viņš atvadās no vecmammas, bet viņa izjūt vēlmi šeit atrasties, īsti nespējot izskaidrot iemeslu.
Nobela prēmijas literatūrā laureāta Juna Foses darbs iestudēts gandrīz visā pasaulē. Pazīstams kā ziemeļu minimālists un "21. gadsimta Bekets", norvēģu autors šajā darbā par dzīves pēdējām stundām ar vārdu melodiju stindzina un karsē.
Iestudējuma radošo komandu veido režisors un scenogrāfs Viesturs Kairišs, vizuālo darbu autore ir Ieva Jurjāne, muzikālā noformējuma autors ir Juris Vaivods, gaismu mākslinieks ir Mikus Guds, video māksliniece ir Jana Jaunbērziņa.
Lomas iestudējumā atveidos Meinards Liepiņš, Artis Robežnieks, Milēna Miškēviča, Indra Briķe, Lidija Pupure, Olga Dreģe un Sintija Ceplauska.