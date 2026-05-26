Ukraina atņem Krievijai benzīnu: eksperts prognozē, kad varētu apstāties transports
Ukrainas aizsardzības spēki sistemātiski iznīcina Krievijas benzīna ražošanas jaudas, norādīja neatkarīgais Krievijas ekonomists Vjačeslavs Širjajevs.
Kijiva koncentrē uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kas specializējas degvielas ražošanā, ar mērķi atstāt valsti bez benzīna. Širjajevs ziņo, ka pašlaik 8 no 10 lielākajiem benzīna ražotājiem Krievijā ir vai nu ierobežojuši jaudas, vai pilnībā apstādināti pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem.
Viņš skaidro, ka naftas pārstrādes rūpnīcu struktūra ir sarežģīta: dažas ražo galvenokārt tumšos naftas produktus — smago dīzeļdegvielu, naftu un tiešo benzīnu, kuru vēl vajadzīgs pārstrādāt par A-95 benzīnu. Piemēram, Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca ir pilnībā iznīcināta, un nav skaidrs, kad un vai vispār tā atkal darbosies.
"Un Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīca, izrādās, tika pilnībā iznīcināta, pilnībā noslaucīta. Tā nodega, tāpat kā Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca, vairāku desmitu hektāru platībā. Gandrīz visas iekārtas, lielākā daļa rezervuāru parka, tika sadedzinātas," skaidroja eksperts.
Viņš uzskata, ka operācijas mērķis ir atņemt Krievijas iekšējam tirgum degvielu.
"Tagad Ukraina ir koncentrējusies uz konkrētu uzdevumu: atstāt Krieviju bez benzīna, apturēt autotransportu... Ir skaidrs, ka viņi savāks pietiekami daudz benzīna ātrās palīdzības un Nacionālās gvardes transportlīdzekļiem... bet privātais un komerciālais transports var apstāties jau jūnijā," skaidroja Širjajevs.