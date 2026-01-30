"Atpakaļceļa nav.” Karaliskais eksperts skeptisks par Viljama un Harija izlīgumu
Karaliskais eksperts Dankans Lārkombs apgalvo, ka prinča Harija un Meganas Mārklas rīcība nodarījusi “milzīgu, gandrīz neatgriezenisku kaitējumu”.
Kāds karaliskais eksperts norāda, ka prinča Viljama braucieni, iespējams, tikuši plānoti tā, lai nākamais karalis nebūtu vienā un tajā pašā pilsētā ar princi Hariju viņa vizītes laikā Apvienotajā Karalistē. Dankans Lārkombs pieļāva, ka tas nav tikai sakritība, ka Viljams devies uz Skotiju, “nodrošinot, ka viņš neatrodas nekur netālu no Vindzoras vai vietas, kur Harijs varētu būt”.
Saseksas hercogs nesen bija Apvienotajā Karalistē, lai Augstajā tiesā iesniegtu savu liecinieka paziņojumu kā daļu no pierādījumiem lietā pret “Associated Newspapers Limited” (ANL). Tajā laikā Viljams atradās tālu no Londonas — kopā ar princesi Ketrīnu viņš pildīja oficiālos pienākumus Skotijā un Bristolē.
Lārkombs sacīja, ka ir “ļoti skumji”, ka brāļi vairs nesazinās, jo agrāk viņi esot bijuši “patiesi lieliski kopā”. Viņš uzsvēra, ka Harija rīcība, tostarp viņa un Meganas Mārklas “spridzeklīgā” intervija ar Opru Vinfriju, esot radījusi “milzīgu, gandrīz neatgriezenisku kaitējumu normālai ģimenei”.
Viņš piebilda: “Tāpēc šobrīd atpakaļceļa nav, un izskatās, ka Viljamam nav ne kripatiņas līdzjūtības pret savu brāli, ne kripatiņas atbalsta viņam. Bet nekad nesaki nekad.”
Viljams un Harijs pēdējo reizi kopā redzēti 2024. gada augustā sava onkuļa bērēs Norfolkā. Tolaik tika ziņots, ka brāļi savā starpā nav runājuši un abi saglabājuši distanci.