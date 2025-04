Bens Afleks un Dženifera Lopesa strīdas par 68 miljonu vērtu kopīpašumu, ko neviens nepērk

Informēti avoti zina teikt, ka Afleks vēlas samazināt cenu, bet Lopesa nav gatava to darīt, neskatoties uz to, ka tirgū nav daudz intereses par māju. Nekustamo īpašumu aģenti norāda - 68 miljonu dolāru cena ir pārāk augsta, tai vajadzētu tikt samazinātai vismaz par 15 procentiem. Un kāds no speciālistiem saka - abas slavenības krietni pārmaksājušas par šo īpašumu, kas sastāv no 12 guļamistabām un 24 vannas istabām. Un pircēji, kuriem ir finansiālās iespējas iegādāties māju šajā cenu diapazonā, šobrīd meklējot izdevīgākus piedāvājumus tirgū.