Dženifera Lopesa par šķiršanos no Bena Afleka: "Tas bija labākais, kas ar mani noticis!"
Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa pirmo reizi vaļsirdīgi dalījusies pārdomās par šķiršanos no aktiera Bena Afleka, atzīstot, ka šis dzīves posms viņai sniedza kādu negaidītu ieguvumu.
“Tas bija labākais, kas ar mani noticis,” raidījumā "Sunday Morning" sacīja Lopesa, piebilstot, ka šī pieredze bija "tik laba", jo tā palīdzēja viņai augt un mainīties. Šķiršanās laiks sakrita ar Lopsas darbu pie viņas jaunās filmas "Kiss of the Spider Woman", kurā Afleks bija viens no producentiem, un Lopesa norāda, ka sastrādāšanās ar bijušo vīru esot bijusi ļoti sarežģīta.
“Katrs mirklis filmēšanas laukumā mani darīja laimīgu, bet, kad devos mājās - viss vairs neritēja tik gludi. Tad kādā brīdī man nācās sev pajautāt – vai šādi ir iespējams tālāk dzīvot?” retoriski vaicāja aktrise.
Lopesu un Afleku pirmo reizi romantiskas attiecības saistīja 2002. gadā, tomēr neilgi pēc tam viņu ceļi šķīrās. Tomēr pēc ilgāka pārtraukuma viņi atsāka attiecības 2021. gadā un gadu vēlāk Lasvegasā apprecējās. Tomēr divus gadus vēlāk Lopesa iesniedza šķiršanās prasību.