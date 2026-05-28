Sabiedrība
Šodien 22:30
Nākamnedēļ notiks atvadīšanās no Mērsraga pagastā traģiski bojā gājušā 10 gadus vecā Mika
Otrdien, 2. jūnijā, notiks atvadīšanās no Mērsraga pagastā traģiski bojā gājušā 10 gadus vecā Mika Pētera Reinfelda, liecina Mērsraga vidusskolas paziņojums sociālajos medijos.
Atvadīšanās notiks Mērsraga Jaunajos kapos pulksten 12.00.
"Pieminēsim viņu ar gaišām domām un gaišos tērpos," raksta skola. Tāpat skola lūdz katru bērnu, kurš jūtas droši un vēlas piedalīties, paņemt līdzi baltu hēlija balonu, lai kopā palaistu tos debesīs kā skaistu piemiņas brīdi.
Jau ziņots, ka piektdien, 22. maijā, 10 gadus vecais Miks, braucot ar riteni uz skolu, tika notriekts ar automašīnu. Diemžēl trieciena rezultātā gūtās traumas bija tik smagas, ka zēns neizdzīvoja.