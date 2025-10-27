Kas Dženiferai Lopesai absolūti riebās laulībā ar Benu Afleku?
Dženifera Lopesa un Bens Afleks oficiāli šķīra laulību šā gada janvārī, bet šķiršanās pieteikumu tiesai latino dziedātāja un aktrise iesniedza pērnā gada augustā pēc diviem laulībā nodzīvotiem gadiem. Bija kas tāds partnera uzvedībā, ko Lopesa nespēja pieņemt.
Par spīti runām par iespējamu atkalapvienošanos (viņi apmeklējuši pirmizrādes vakaru filmai, pie kuras abi strādājuši), paziņas uzskata, ka Dženifera Lopesa un Bens Afleks romantiskās attiecības vairs neatjaunos.
Pāris, kuru reiz mīļi dēvēja par “Bennifer”, apvienojot abu vārdus vienā, tagad šķiet ir šķīries uz visiem laikiem. Pat, ja viņu ceļi aizvien krustojas darba saistību dēļ (nesen abi apmeklējuši filmas pirmizrādes vakaru), avoti apliecina – romantiskā dzirksts ir pilnībā apdzisusi.
Šķirtie Lopesa un Afleks satiekas filmas “Zirnekļsievietes skūpsts” pirmizrādes vakarā
Kamēr fani vēl aizvien cer uz samierināšanos, paziņas norāda, ka bijušos mīlniekus nekas vairs nesaista, abi jau sen apzinājušies, ka viņu raksturi un dzīves ritms ir pārāk atšķirīgi.
No jauna uzmanība tikusi pievērsta kādai reiz jau apspriestai ziņai par vienu no Afleka ieradumiem, kuru Lopesa laulības laikā nespēja paciest.
2022. gada nogalē īsi pirms Ziemassvētkiem paparaci fotogrāfijās iemūžināts mirklis, kur Bens uz brīdi apstājas, lai uzpīpētu, kad kopā ar Dženiferu bija devies iepirkties Brentvudā, Kalifornijā. Toreiz tika vēstīts, ka Afleks centies nesmēķēt sievas klātbūtnē, jo Dženifera “absolūti necieš” šo ieradumu un kopš viņu atkalapvienošanās bija lūgusi Benam atmest šo ieradumu.
Kā raksta “Radar Online”, smēķēšana bijusi pastāvīgs spriedzes avots pāra attiecībās. “Bens gadu gaitā ir atteicies no daudziem netikumiem, taču no cigaretēm viņš nespēj šķirties. Tā ir viņa vienīgā slepenā vājība – ar ko Dženiferai, iespējams, būtu nācies samierināties,” atklāja informācijas avots.
Kāds cits informators norādīja, ka šī problēma ar laiku tikai samilzusi. “Viņa nekādi nespēja paciest Bena smēķēšanu,” apgalvoja avots. “Viņš solīja atmest, taču pēc viņas nemitīgajiem aizrādījumiem viņš sāka smēķēt pat biežāk nekā iepriekš,” teikts publikācijā.