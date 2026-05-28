Latvijas hokejisti pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pēc otrā perioda zaudē Norvēģijai
Latvijas vīriešu hokeja izlase Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pēc otrā perioda ar 0:1 zaudē Norvēģijai.
Maču no Fribūras tiešraidē translē kanāls LTV7.
2023. gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas izcīnīja bronzas medaļas.
Pirmās desmit minūtes aizritēja piesardzīgā spēlē, un, tuvojoties perioda vidum, pirmā iespēja gūt vārtus bija latviešiem, kad metienu izdarīja Oskars Cibuļskis. Trešdaļas otrajā pusē vienā no epizodēm Patriks Elvsvēns tika pie iespējas izdarīt metienu pa Latvijas izlases vārtiem, taču Kristers Gudļevskis bija uzdevumu augstumos un tvēra ripu.
Tuvu perioda beigām Sandis Vilmanis slidoja uz vārtu priekšu, bet aktīvā spēle tika vērtēta kā noteikumu pārkāpums un Latvijas izlase pirmo reizi spēlēja mazākumā. Tajā latvieši nosargāja vārtus neskartus, sekmīgi spēlējot Gudļevskim. Trešdaļas beigās norvēģu vārtsargs Henriks Heukelanns liedza Vilmanim no vārtu priekšas raidīt ripu tīklā.
Otrā perioda pirmajās minūtēs spēle lielākoties ritēja Norvēģijas izlases aizsardzības zonā, bet pirmie metieni pa Gudļevska vārtiem tika izdarīti sestajā minūtē. Perioda astotajā minūtē Tīnuss Koblars izmantoja Latvijas izlases apjukumu aizsardzības zonā un ar plaukstas metienu raidīja ripu vārtos.
Pusminūti vēlāk Roberts Mamčics par pretinieka turēšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā, kurā arī šoreiz pretinieki nespēja izmainīt rezultātu. Perioda vidū Alberts Šmits deva Latvijas izlasei pirmo iespēju spēlēt vairākumā. Aizritēja viena minūte, līdz Latvijas hokejisti varēja nostāties pretinieku aizsardzības zonā, taču labas iespējas izlīdzināt rezultātu nebija.
Tiesa, uzreiz pēc iesaistīšanās spēlē Andrēass Martinsens vēlreiz pārkāpa noteikumus, un Latvijas izlasei bija nākamā iespēja spēlēt vairākumā. Tajā Vilmanis izdarīja metienu no vārtu priekšas, taču Heukelanns ripu atvairīja.
Četras minūtes pirms došanās pārtraukumā Kristaps Zīle par pretinieka klupināšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā, kurā neviens no pretinieku metieniem savu mērķi nesasniedza.
Pirms tam pusfinālā vietas nodrošināja Kanādas un Somijas izlases.
Pusfināla spēles Cīrihē tiks aizvadītas sestdien, bet spēles par medaļām - svētdien.