Dženifera Lopesa piedzīvo kārtējās sirdssāpes pēc šķiršanās no Bena Afleka
Dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa, kura šogad šķīra laulību no Bena Afleka, piedzīvojusi kārtējās sirdssāpes. Šoreiz raizes sagādājusi viņas bijušā saderinātā Aleksa Rodrigesa jaunā dokumentālā filma.
Dženiferai Lopesai pietuvināti avoti pastāstījuši, ka zvaigzne jutusies pārsteigta un sāpināta, uzzinot, ka viņas vārds neparādās Aleksa Rodrigesa jaunajā dokumentālajā seriālā “Alex vs ARod”. TV projekts veltīts populārā beisbola spēlētāja karjerai un privātajam dzīves ceļam, un daudzi fani bija gaidījuši, ka tajā tiks atspoguļoti arī gadi, kurus viņš pavadīja kopā ar Lopesu, ņemot vērā, ka viņu attiecības savulaik piesaistīja milzīgu sabiedrības uzmanību.
Dženiferas Lopesas un Aleksa Rodrigesa attiecības fotomirkļos
Rodrigess un Lopesa sāka satikties 2017. gadā, saderinājās 2019. gadā. Vēlāk gan viņi attiecības pārtrauca. Atsaucoties uz kādu latino dīvas paziņu, izdevums “Closer” raksta, ka Dženifera jau kādu laiku gaidījusi, kā viņa tiks attēlota šajā televīzijas projektā. Avots piebildis, ka zvaigzne esot “gatavojusies tam, ka būs pieminēta dokumentālajā filmā”, arī viņas tuvākie cilvēki jau mēnešiem ilgi apsprieduši šo iespējamību.
Kad seriāls iznāca un tajā Lopesa nebija piesaukta ne ar vienu pašu vārdu, latino zvaigzne jutusies “šokēta” un “pazemota”. Par to pastāstījis dziedātājai un aktrisei pietuvināts avots. Paziņa skaidroja, ka Lopesa šo klusēšanu uztvērusi ļoti personiski: “Tas, ka Rodrigess faktiski ir izdzēsis viņu no savas dzīves un apzināti izslēdzis no dzīvesstāsta, ir ārkārtīgi aizvainojoši un emocionāli sāpīgi.”
Seriālā “pilnīgi nekur nebija pieminēta Dženifera Lopesa, it kā viņa vispār nekad nebūtu eksistējusi”, piebildis avots. Dziedātāja uzskata, ka abu kopdzīves laikā viņa daudz atbalstījusi Rodrigesu, kad viņš pameta aktīvās sporta gaitas un pievērsās uzņēmējdarbībai. Viņai tagad esot grūti saprast, kāpēc ir pilnībā izslēgta no dokumentālā seriāla, it kā viņas sportista dzīvē nekad nebūtu bijis. Lopesai šķiet, ka bijušas līgavainis ir parādā atvainošanos par daudz ko, kas starp viņiem notika.
Dženifera Lopesa apsvērusi iespēju publiski izstāstīt savu stāsta versiju.