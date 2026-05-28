Kulbergam jau pirmdien būs jāuzņem Ukrainas premjerministre
Jaunajam Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) jau pirmdien, 1. jūnijā, vizītē Latvijā būs jāuzņem Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko.
Uzrunā žurnālistiem pēc simboliskās ceremonijas, kurā demisionējusī premjere Evika Siliņa (JV) nodeva amata pilnvaras jaunajam Ministru prezidentam Kulbergam, papildinot Ministru prezidentu fotogaleriju un iesitot simbolisko sudraba naglu Ministru prezidenta karoga kātā, Kulbergs žurnālistiem norādīja, ka pie darbiem ir jāķeras uzreiz.
Jau pirmdien esot gaidāma vizīte no Ukrainas premjerministres, kura Kulbergam būs jāuzņem. Viņš izteica cerību, ka Siliņa palīdzēs viņam, lai jaunais Latvijas premjers būtu gatavs un varētu vienoties par lietām, kas līdz šim bijušas darbos.
Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.