Dženifera Gārnere sniedz retu komentāru par savu “grūto” šķiršanos no Bena Afleka
Aktrise Dženifera Gārnere sniegusi retu ieskatu savā šķiršanās procesā no bijušā vīra Bena Afleka.
Runājot ar žurnālu “Marie Claire UK” 53 gadus vecā aktrise atcerējās, cik "grūti" bija šķirties no Afleka 2015. gadā.
“Jums ir jābūt gudram par to, ko jūs varat un ko nevarat izturēt, un es nevarēju izturēt to, kas tur bija,” sacīja Gārnere. “Ģimenes izjukšana bija tas, kas bija grūti. Zaudēt īstu partnerattiecību un draudzību bija tas, kas bija grūti.”
Gārnere pēc ļoti publiskās šķiršanās no Afleka, ar kuru viņai ir kopīgi trīs bērni – Violeta, Serafina un Samuels, meklēja atbalstu pie savas ģimenes un draugiem. “Es cenšos redzēt savus cilvēkus pēc iespējas vairāk, jo tas ir tas, kas ir svarīgi,” sacīja aktrise. “Tur ir tava izturība: tā ir tavās attiecībās un cilvēkos, kas tevi iznes cauri.”
Bijušā pāra šķiršanās notika 2015. gadā pēc 10 gadiem kopdzīves, un viņi oficiāli izšķīrās trīs gadus vēlāk.
Gārnere, kura šobrīd satiekas ar biznesmeni Džonu Mileru, arī izteicās, ka bērnu kopīga audzināšana ar Afleku, kamēr viņu publiskā dzīve joprojām ir uzmanības centrā, bijusi “grūtākā lieta”. “Tas bija sarežģīti man un sarežģīti manai ģimenei.”
Ekskluzīvs avots pastāstīja “PEOPLE”, ka Bens Afleks Ziemassvētkus svinējis ar Gārneri un viņu bērniem. “Tāpat kā viņi kopā svinēja Pateicības dienu, Bens ir aicināts arī svinēt Ziemassvētkus ar Dženu un bērniem,” sacīja avots. “Viņiem ir izveidojusies jauka rutīna, kas der visiem.”
Iepriekš kāds avots atklāja, ka Afleks labprāt vēlētos otru iespēju ar Gārneri, lai gan viņa šobrīd ir attiecībās ar citu vīrieti.
Bens Afleks un Dženifera Gārnere ar bērniem 2015. gadā
Bens Afleks un Dženifera Gārnere apprecējās 2005. gadā un ģimenē audzina trīs bērnus – Violetu (9), Serafinu (6) un Semjuelu ...