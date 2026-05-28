Bertāns ar septiņiem punktiem sekmē "Dubai" iekļūšanu Adrijas līgas finālā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva septiņus punktus un palīdzēja "Dubai" savā laukumā svinēt uzvaru un iekļūt Adrijas līgas finālā.
"Dubai" ar 103:77 (25:18, 29:21, 24:19, 25:19) pārspēja Melnkalnes vienību Podgoricas "Buducnost", sērijā līdz divām uzvarām panākot 2-1.
Bertāns 19 minūtēs un 22 sekundēs laukumā realizēja vienīgo divpunktu metienu, abus soda metienus un vienu no trim tālmetieniem. Viņa kontā arī atlēkusī bumba, trīs rezultatīvas piespēles, pārķerta bumba, trīs piezīmes un viens izprovocēts pārkāpums pretiniekam, kā arī +/- rādītājs +6 un efektivitātes koeficients astoņi.
Dubaijas komandā ar 20 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm rezultatīvākais bija Džanans Musa, bet pretiniekiem 17 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Kevins Ferels.
Finālā "Dubai" tiksies ar "Partizan", kas divu Belgradas klubu cīņā pusfinālā ar 2-0 pieveica "Crvena Zvezda".
"Dubai" izcīnīja pirmo vietu gan pirmajā posmā, gan labāko astoņu komandu grupā, bet ceturtdaļfināla sērijā ar 2-0 pārspēja Suboticas "Spartak", svinot uzvaras ar 102:74 un 88:84.