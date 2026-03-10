Džeks Osborns par tēva Ozija pēdējo rītu: "Nekas neliecināja, ka tas būs pēdējais"
Realitātes šovu zvaigzne Džeks Osborns pastāstījis par dienu, kad 76 gadu vecumā mūžībā devās viņa tēvs - grupas “Black Sabbath” līderis Ozijs Osborns.
Džeks Osborns atcerējies rītu, kad nomira viņa tēvs Ozijs Osborns, raksturojot grupas “Black Sabbath” līdera pēdējās dzīves stundas kā mierīgas un pavisam ierastas. 40 gadu vecais Džeks par šo dienu pastāstījis komiķa Džeimija Kenedija podkāstā “Hate to Break It to Ya”. Ozijs Osborns nomira 22. jūlijā pēc gadu desmitiem ilgas karjeras rokmūzikā, mūža nogalē cīnoties ar Parkinsona slimību un mokošām muguras sāpēm.
Intervijā Džeks atcerējās tēva dzīves pēdējo rītu, sakot, ka ģimene nebija gaidījusi, ka nāve pienāks tik pēkšņi. Viņš stāstīja, ka diena sākusies pavisam parasti. Realitātes šova “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! 2025” dalībnieks pastāstīja: “Viņš aizgāja mūžībā dažas dienas pēc tam, kad biju atgriezies [no šova]. Rītā, kad tas notika, nekas neliecināja par ko dramatisku. Viņš bija piecēlies, darīja savas ierastās lietas, paēda brokastis – un viss.”
Neskatoties uz Ozija ilgstošajām veselības problēmām, ģimene nebija domājusi, ka tas notiks tik drīz. Džeks skaidroja: “Protams, visi zināja, ka viņš ir slims, taču viņš gatavojās pēdējam “Black Sabbath” koncertam – daudz vingrinājās, kustējās. Viņš jutās ļoti motivēts. Bet, jā, mēs negaidījām, ka tas notiks tik ātri. Man šķiet, viņš bija gatavs aiziet… Es domāju, ka zināmā mērā mums pašiem ir izvēle.”
Šārona Osborna sava mīļotā vīra Ozija Osborna bērēs
Ozijs Osborns mūžībā devās nieka 17 dienas pēc tam, kad bija dzimtajā Birmingemā sniedzis grandiozu pēdējo koncertu. Lai gan mūziķis uzstāšanās laikā sēdēja krēslā, balss skanēja tikpat lieliski kā agrāk. Rokeris uzstājās kopā ar "Black Sabbath" un viesmāksliniekiem, tostarp "Metallica" un "Guns N' Roses". Koncerts tika nosaukts "Back to the Beginning" un tika straumēts visā pasaulē .
Par Ozija nāves oficiālo cēloni tika minēta sirds apstāšanās, savukārt Parkinsona slimība – kuru viņam diagnosticēja jau 2003. gadā – tika norādīta kā viens no faktoriem, kas veicināja viņa aiziešanu.
Pēc mūziķa nāves par viņu publiski runājuši vairāki ģimenes locekļi – tostarp Ozija sieva Šārona Osborna (73), dēls Džeks un meita Kellija (41).
Ozijs Osborns ar bērniem jaunībā
Šārona un Kellija piedalījās 2026. gada “Brit Awards” balvu ceremonijā, kur Ozija vārdā saņēma balvu par mūža ieguldījumu mūzikas industrijā. Uzrunā Šārona sacīja: “Es zinu, ka Ozijs šobrīd uz mums visiem raugās no augšas, un es zinu, ko viņš domā. Viņš ienīda teikt runas. Viņš ienīda arī klausīties runas. Viņš droši vien teiktu: ‘Hei, sieviņ, aizveries pie velna!’ Bet es tomēr runāšu… Viņš vienmēr gribēja kļūt labāks – gan kā cilvēks, gan savā darbā. Viņš nekad neuzskatīja, ka ar vārdiem vien pietiek, lai pateiktos visiem par dzīvi, kas viņam tika dota, un par dzīvi, kādu viņš nodzīvoja. Lai arī viņš vairs nav ar mums, viņš ir atstājis iespaidīgu radošo mantojumu, ko šī valsts nekad neaizmirsīs.”