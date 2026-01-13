Ozijs Osborns apmeklējot ģimeni sapņos un visiem saka vienu un to pašu
Ozija Osborna dēls Džeks Osborns pastāstījis, ka viņa tēvs, leģendārais “Black Sabbath” mūziķis, sešus mēnešu pēc nāves apmeklējot ģimeni viņu sapņos. Rokerim allaž esot īpašs vēstījums, ko vēlas nodot. Un tas vienmēr atkārtojas!
Smagā metāla pionieris, leģendārais mūziķis Ozijs Osborns mūžībā devās aizvadītā gada jūlijā 76 gadu vecumā. Pēc tam, kad mediķi par rokera dzīvību bija cīnījušies aptuveni divas stundas, viņš mūža miegā iemiga savās plašajās ģimenes mājās Bakingemšīras grāfistē Anglijā.
“Black Sabbath” līdera dēls Džeks Osborns atklājis, ka visi viņa tuvinieki ir redzējuši neparasti līdzīgus sapņus. Miegā satikuši Oziju, kurš smējies un mudinājis ģimeni pārstāt raudāt par viņa nāvi.
Sarunājoties ar Ozija draugu Billiju Morisonu radio “SiriusXM” ēterā, Džeks sacīja: "Mēs visi turpinām redzēt viņu sapņos. Sapņos viņš smejas. Un saka: 'Vienkārši pārstājiet, sasodīts, raudāt.' Viņš smejas katru reizi. Es, mana sieva, manas meitas, visi piedzīvojam to pašu. Mēs turpinām redzēt viņu savos sapņos, un viņš vienmēr smejas."
Billijs, kurš muzicē ar Losandželosā bāzēto apvienību “Royal Machine” un bija tuvs draugs Ozijam, atzina, ka arī viņu apmeklējusi roka leģenda. Mūziķis teica: "Es viņu esmu redzējis. Viņam viss ir labi, Džek, viņš necieš."
Džeks (40) ir tēvs trīs meitām: Pērlai (13), Endijai (10) un Minnijai (7), kuras nākušas pasaulē viņa pirmajā laulībā ar Lizu Stelliju. Viņam ir arī trīs gadus veca meita Meipla, kuru dāvājusi sieva Ērija Gerharta, kas šobrīd ir mātes cerībās ar nākamo bērnu. Džeks nesen atgriezies mājās ASV pēc ceļojuma uz Austrāliju, kur piedalījās šovā “I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!”.
Džeks uzskata, ka Ozijs sapratis, ka ir dzīvē “visu pabeidzis”, visus ieplānotos darbus - tostarp nodziedājis triumfālo atvadu koncertu ar “Black Sabbath” Birmingemā 2025. gada 5. jūlijā, kas bija tikai divas nedēļas pirms viņa nāves. Džeks sacīja: "Viņš nospēlēja savu koncertu, par kuru bija ļoti, ļoti laimīgs. Viņš pabeidza savu grāmatu. Viņš izveidoja virkni mākslas darbu šimpanžu labdarībai. Viņš pabeidza divas dokumentālās filmas. Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Par visiem darbiem varēja ievilkt ķeksi – izdarīts, izdarīts, izdarīts.”
"Bija gandrīz tāda sajūta, ka viņš apstātos un teiktu: 'Vai tagad esmu visu padarījis?'"
Džeks emocionāli apsprieda “šoku” par tēva nāvi, kad piedalījās realitātes šovā Austrālijas džungļos, kuru noslēdza ar dalītu sesto vietu kopā ar “Emmerdale” aktrisi Lisu Railiju. Viņš atzina pārējiem dalībniekiem: "Tas noteikti bija šoks. Mēs zinājām, ka viņš jau kādu laiku bija slims, bet tas vienalga šokēja. Mēs nezinājām, ka tas notiks tik ātri.” Džeks uzskata, ka tēvs būtu atbalstījis viņa dalību šovā. Reālajā dzīvē zvaigzne vēlāk atzina, ka vēl aizvien cenšas tikt galā ar Ozija negaidīto nāvi. "Pagājuši gandrīz četri mēneši, tāpēc viss vēl ir diezgan svaigā atmiņā," aizvadītā gada nogalē izteicās Džeks.