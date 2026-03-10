Vācijas kanclers Mercs ir satraukts: ASV un Izraēlai nav plāna, kā noslēgt karu Irānā
Vācija ir nobažījusies, ka ASV un Izraēlai trūkst plāna, kā izbeigt karu Irānā, otrdien sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs. ASV un Izraēla karu turpina jau vairāk nekā nedēļu, un ar katru nākamo dienu rodas arvien vairāk jautājumu, pēc tikšanās Berlīnē ar Čehijas premjerministru Andreju Babišu sacīja Mercs.
"Mēs esam īpaši nobažījušies par to, ka acīmredzami nav kopīga plāna, kā šo karu ātri un pārliecinoši izbeigt," sacīja kanclers. Viņš arī nosauca Irānas pretuzbrukumus par "bīstamu eskalāciju".
Mercs uzsvēra Irākas un Lībijas piemērus, kas pēc Rietumu intervences ieslīga haosā un pilsoņkarā. Līdzīgs rezultāts Irānā "kaitētu mums visiem", brīdināja kanclers.
"Mēs neesam ieinteresēti nebeidzamā karā. Mēs neesam ieinteresēti Irānas teritoriālās integritātes, valstiskuma vai ekonomiskās dzīvotspējas izzušanā," sacīja Mercs. Vāciju karš tieši ietekmē drošības, energoapgādes un migrācijas jomās, piebilda kanclers.
Viņš uzsvēra, ka kopā ar partneriem Eiropas Savienībā (ES) strādā pie redzējuma Irānai. "Mēs risinām sarunas ar Izraēlu un Savienotajām Valstīm, ar mūsu partneriem Eiropā un NATO, kā arī ar mūsu partneriem reģionā," piebilda kanclers.