VIDEO: melni dūmi virs Brjanskas, Ukraina trāpa raķešu vadības sistēmu rūpnīcai
Ukrainas Aizsardzības spēki Brjanskā, Krievijā, veikuši triecienu raķešu vadības sistēmu rūpnīcai, otrdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par operācijas panākumiem Zelenskim paziņojis Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Ukrainian cruise missiles hit Russia's Bryansk, reportedly targeting the Kremniy microelectronics plant.— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
The strike was likely carried out with Storm Shadow (SCALP-EG) missiles. pic.twitter.com/EvYa3siY3e
"Trāpīts Brjanskas rūpnīcai. Šī rūpnīca ražoja visu veidu Krievijas raķešu vadības sistēmas. Es varu tikai apsveikt mūsu bruņotos spēkus, malači. Paldies jums par dienestu," pauda Zelenskis.
Tīmeklī publicēti video ar trieciena sekām. Kadros virs pilsētas ēkām redzams milzīgs dūmu stabs.
The Ukrainians just blew up the Kremniy EL electronics plant in Bryansk, Russia. Reportedly using as many as 10 cruise missiles.— Woofers (@NotWoofers) March 10, 2026
The plant is reported to be involved in producing electronics for a variety of systems, including UAVs, Pantsirs and Iskander missiles. 10 missiles… pic.twitter.com/VAY3VeBZ4Y
To, ka noticis trieciens Brjanskai, apstiprināja arī Brjanskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs. Pēc viņa teiktā, triecienā nogalināti seši cilvēki un vēl 37 ievainoti.
Saskaņā ar Krievijas drošības spēkiem tuvā "Telegram" kanāla "Mash" informāciju trieciens ar raķeti "Storm Shadow" veikts rūpnīcai, kas "specializējas mikroshēmu ražošanā mobilajām ierīcēm". Ukrainas "Telegram" kanāls "Supernova+", kas seko līdzi Ukrainas triecienu sekām, vēsta, ka uzbrukuma mērķis bija rūpnīca "Kremnij El".