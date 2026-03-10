Pasaulē

VIDEO: melni dūmi virs Brjanskas, Ukraina trāpa raķešu vadības sistēmu rūpnīcai

Ukrainas Aizsardzības spēki Brjanskā, Krievijā, veikuši triecienu raķešu vadības sistēmu rūpnīcai, otrdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Par operācijas panākumiem Zelenskim paziņojis Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.

"Trāpīts Brjanskas rūpnīcai. Šī rūpnīca ražoja visu veidu Krievijas raķešu vadības sistēmas. Es varu tikai apsveikt mūsu bruņotos spēkus, malači. Paldies jums par dienestu," pauda Zelenskis.

Tīmeklī publicēti video ar trieciena sekām. Kadros virs pilsētas ēkām redzams milzīgs dūmu stabs.

To, ka noticis trieciens Brjanskai, apstiprināja arī Brjanskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs. Pēc viņa teiktā, triecienā nogalināti seši cilvēki un vēl 37 ievainoti.

Saskaņā ar Krievijas drošības spēkiem tuvā "Telegram" kanāla "Mash" informāciju trieciens ar raķeti "Storm Shadow" veikts rūpnīcai, kas "specializējas mikroshēmu ražošanā mobilajām ierīcēm". Ukrainas "Telegram" kanāls "Supernova+", kas seko līdzi Ukrainas triecienu sekām, vēsta, ka uzbrukuma mērķis bija rūpnīca "Kremnij El".

