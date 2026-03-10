Valmieras basketbolisti turpina uzvaru sēriju un LIBL spēlē sarūgtina "Ventspili"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tika pie devītā panākuma pēc kārtas. Latvijas kausa izcīņas fināla atkārtojumā valmierieši viesos ar 99:85 (30:33, 24:14, 22:18, 23:20) pārspēja "Ventspili".
Viesu uzvaru ar 23 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja Anivaniva Teits-Džounss, Omārs Pajičs iekrāja 17 punktus un sešas bumbas zem groziem, bet vēl 13 punktus guva Endrū Pačers un Dominiks Steņonis, kura kontā arī deviņas rezultatīvas piespēles.
Ventspils komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Kamerons Šeltons, kurš arī tika pie sešām rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām, kamēr 14 punktus guva Ronalds Zaķis.
Valmierieši ar 18 uzvarām un sešiem zaudējumiem atrodas ceturtajā vietā, kamēr ventspilnieki ar bilanci 17-8 ir sestajā pozīcijā.
Savukārt "Ogre" izbraukumā ar 93:104 (24:28, 27:24, 23:22, 19:30) zaudēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", kas tika pie desmitās uzvaras pēc kārtas.
Ogrēniešu rindās Marlons Šortss guva 18 punktus, Kārlis Apsītis iekrāja 17 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet vēl 15 punktus guva Reinis Avotiņš.
Starp talliniešiem Hugo Toms izcēlās ar 28 punktiem un sešām bumbām zem groziem, kamēr Iļja Kurucs, kurš vakar pievienojās "Kalev"/"Cramo", spēlēja nepilnas 11 minūtes un guva sešus punktus.
Ogrēnieši ar 11 uzvarām 25 mačos turnīra tabulā ieņem astoto pozīciju, bet tallinieši ar 19 panākumiem un sešām neveiksmēm atrodas trešajā vietā.
Šodien vēl "Latvijas Universitāte" mājās cīnās ar "Liepāju", bet "VEF Rīga" savā laukumā uzņem turnīra līdervienību "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".