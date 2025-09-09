Ozija Osborna miršanas apliecībā atklāti jauni fakti
Pasaule nesen zaudēja vienu no spilgtākajām un ietekmīgākajām mūzikas figūrām. Kādu interesantu faktu slēpj Ozija Osborna miršanas apliecība?
Pasaule Oziju Osbornu atcerēsies kā roka leģendu. Interesanti, ka miršanas apliecībā brokeris nodēvēts tāpat. Par to informē portāls “Radar Online”, kura rīcībā nonācis šis fakts. Lielbritānijas Hilingdonas pašvaldības izdotajā dokumentā Osborna nodarbošanās norādīta kā “dziesmu autors, izpildītājs un roka leģenda”.
Fani pulcējas Birmingemā, lai godinātu roka leģendu Oziju Osbornu
Fanu pūļi un mīloši vietējie iedzīvotāji ir pulcējušies roka leģendas Ozija Osborna dzimtās pilsētas ielās, lai godinātu viņu pirms bēru ...
Apliecībā arī apstiprināts, ka grupas “Black Sabbath” līderis aizgāja mūžībā 2025. gada 22. jūlijā 76 gadu vecumā. Kā nāves cēlonis minēti “kombinēti iemesli” – “akūts miokarda infarkts” un “Parkinsona slimība ar autonomās (jeb veģetatīvās) nervu sistēmas darbības traucējumiem”.
Kopš Ozija došanās mūžībā atklātībā nonākušas arī vairākas citas sirdi plosošas detaļas par smagā metāla mūzikas ikonas pēdējiem dzīves mirkļiem.
Ozijs Osborns ar bērniem jaunībā
Temzas ielejas gaisa ātrās palīdzības pārstāvis apstiprinājis, ka uz Osborna mājām Bekingemšīras grāfistē Anglijā ticis izsaukts helikopters, un mediķi par viņa dzīvību cīnījušies divu stundu garumā, līdz dziedātājs devies mūžībā.