Kellijas Osbornas trīsgadīgais dēls nokož galvu sikspārnim - tāpat kā opis Ozijs
Kellijas Osbornas dēls Sidnijs, kuru viņa audzina kopā ar “Slipknot” mūziķi Sidu Vilsonu, ir godinājis savu vectēvu Oziju Osbornu visikoniskākajā iespējamajā veidā.
Par Tumsas princi sauktais rokeris devās mūžībā šā gada jūlijā. Trīs gadus vecais Kellijas Osbornas dēls izrādījis cieņas apliecinājumu savam vectēvam Ozijam Halovīna priekšvakarā. Viņas mazais dēls Sidnijs atkārtojis vienu no rokera leģendārākajiem brīžiem.
Kellija “TikTok” vietnē dalījusies ar video, kurā Sidnijs – viņas un Sida Vilsona dēls – redzams, kožam mīkstās rotaļlietas sikspārņa galvu. Video parakstā Kellija saka: “Mācījies no labākā – no vectēva!” Kad Sidnijs saplosa rotaļlietu, viņš sāk smieties. Ieraksts ātri vien tika pārpludināts ar komentāriem no Osbornu ģimenes faniem. Kāds rakstīja: “Iedomājies – tavs tētis ir Sids Vilsons no “Slipknot”, bet vectēvs – Ozijs Osborns. Viņš ir tik mīlīgs!”
Cits piebilda: “Fakts, ka jums mājās ir sikspārnis ar noņemamu galvu, pats par sevi ir leģendārs.” Trešais komentētājs teica: “Mācījies no vectēva un turpinās augt, mācoties no tēta! Nākamā rokzvaigzne.”
Kāds fans pamanīja: “Viņš izskatās gluži kā Ozijs, ak Dievs!” Cits piekrita: “Tas smaids – viņš ir kā maziņš Ozijs.”
“Ak mans Dievs! Viņš izskatās tieši kā Ozijs! Viņa mazā sejiņa ir gluži tāda pati! Akkk,” vēl kāds piebilda.
Ozijs Osborns kļuva bēdīgi slavens 1982. gadā, kad uz skatuves nokoda sikspārnim galvu – tikai divus mēnešus pēc sava otrā solo albuma “Diary of a Madman” izdošanas. Šis notikums aizsāka dīvainu tendenci: Ozijs sāka mest skatītāju virzienā jēlas gaļas un dzīvnieku gabalus, bet drīz vien arī fani sāka nākt uz koncertiem ar “atbildes dāvanām”.
Bēdīgi slavenā koncerta laikā kāds skatītājs no pūļa uzmeta Ozijam uz skatuves sikspārni, un viņš, domādams, ka tā ir gumijas rotaļlieta, to pacēla. Savā 2010. gada autobiogrāfijā “I Am Ozzy” grupas “Black Sabbath” solists atcerējās: “Uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Ļoti nav kārtībā. Mutē sajutu siltu, gļotainu šķidrumu, un tad galva, kas bija manā mutē, sāka raustīties. Kāds bija uzmetis sikspārni. Es domāju, ka tas ir gumijas sikspārnis. Pacēlu to un iekodu. ‘Ak nē, tas ir īsts!’ Tas bija dzīvs sikspārnis.”
Kellija Osborna ar tēvu Oziju Osbornu
TV personība Kellija Osborna ar tēvu, grupas „Black Sabbath” līderi Oziju Osbornu
Citā intervijā Ozijs notikušo aprakstīja nedaudz citādi, stāstot BBC: “Tas sikspārnis nonāk uz skatuves. Es domāju, ka tas ir Halovīna joks, jo tam ap kaklu bija aukliņa. Es iekodu un paskatījos uz Šāronu – viņa māja: [nē]. Es vaicāju – kāpēc? Viņa saka: ‘Tas ir īsts, miris sikspārnis.’ Un es secināju… jā, tagad jau zinu!”
Vēlāk kāds vīrietis, kurš apgalvoja, ka tieši viņš sikspārni atnesis uz koncertu, precizējis, ka tas patiešām bija īsts, bet jau miris sikspārnis.