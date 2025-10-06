Ozijs Osborns pirms nāves atzinies: "Man ir bail"
Rokeri Oziju Osbornu aizsauca mūžībā šā gada jūlijā. Neilgi pirms nāves „Black Sabbath” leģendārais mūziķis sarunā ar savu meitu Kelliju atklājis, ka baidās par to, ko nesīs nākotne.
Savas nopietnās raizes Ozijs Osborns atklājis meitai Kellijai pavisam neilgi pirms nāves. Par to tiek stāstīts jaunajā dokumentālajā filmā. Ekranizējums "Šārona un Ozijs Osborni: Atgriešanās mājās" pirmizrādi piedzīvoja BBC ēterā 2. oktobrī. Filma sniedz intīmu ieskatu Ozija pēdējos dzīves mēnešos kopā ar sievu, ar kuru viņš bija precējies 43 gadus.
„Black Sabbath” leģenda aizgāja mūžībā 76 gadu vecumā, tikai divas nedēļas pēc tam, kad bija uzstājies savā pēdējā koncertā „Back to the Beginning”. Vienā no jaunās dokumentālās filmas fragmentiem Ozijs atklāj savas bailes par atgriešanos Lielbritānijā pēc 25 ASV nodzīvotiem gadiem.
Kad Kellija tētim jautāja, vai viņš ir sajūsmā par atgriešanos dzimtenē, Ozijs atbildēja: "Es neteiktu, ka esmu sajūsmā. Drīzāk man ir bail. Es tik ļoti esmu pieradis pie dzīves šeit, bet man jāatgriežas. Man tur ir māja. Tava mamma saka, ka tā ir skaista."
Kellija viņu mierināja: "Ak dievs, tēti, tev tur tik ļoti patiks." Savukārt Šārona piebilda: "Tas ir Ozija lēmums – vai viņš grib pavadīt atlikušo dzīvi tur vai šeit. Mājas ir tur, kur esam mēs abi. Ja viņš ir kopā ar mani, man ir labi."
Citā fragmentā Ozijs atzina: "Mēs tik ļoti esam pieraduši skraidīt pakaļ bērniem, ka nemaz nezinām, kā tas ir – būt vienam ar otru. Zināt ko? Es jau nevaru sagaidīt, kad būšu tur."
Šārona Osborna sava mīļotā vīra Ozija Osborna bērēs
Dokumentālā filma, kas uzņemta trīs gadu garumā, sniedz dziļi personisku ieskatu Ozija un Šāronas dzīvē kopā ar jaunākajiem bērniem Kelliju un Džeku, kā arī viņu tuvo draugu loku. Tā atspoguļo pēdējo nodaļu neparastajā attiecību stāstā, kad Ozijs un Šārona kopīgi plānoja nākotni.
Filmas anotācijā teikts: "Ozijs un Šārona saskaras ar milzu pārbaudījumiem gan profesionālā, gan personīgā līmenī. Līdzās Ozija Parkinsona slimības diagnozei viņam nācies pārciest vairākas muguras operācijas pēc kritiena."
Kellija Osborna ar tēvu Oziju Osbornu
"Tas nozīmēja vairāk laika mājās – ģimenes lokā ar arvien pieaugošu mazbērnu pulku un viņa suņu baru – visiem vienpadsmit, kas dala laulības gultu ar Šāronu un Oziju. Vīrietim, kurš vienmēr ir jautājis – kāpēc gan doties ārā, ja mājās jau ir viss – tas nemaz nebija tik slikti."
"Šī filma ir aizkustinošs pāra portrets, kura piecas desmitgades ilgās attiecības ir spītējušas visiem šķēršļiem viņu dzīves izšķirošajos brīžos. Ozija un Šāronas stiprā mīlestība vienam pret otru un bērnu uzticība abiem vecākiem ir jūtama it visā; tāpat arī ģimenes spēja samierināties, ka Ozija veselība arvien vairāk pasliktinās."