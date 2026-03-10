Ungārijā izraisījies pamatīgs skandāls, kurā iesaistīti ukraiņi. Detaļas pārsteidz
5. martā Ungārijas iestādes aizturēja septiņus Ukrainas pilsoņus, apsūdzot viņus naudas atmazgāšanā. Situācija izvērtās visai strīdīga.
5. martā Ukrainas "Oschadbank" bankas darbinieki no Austrijas "Raiffeisen" bankas uz Ukrainu pārvadāja 40 miljonus dolāru, 35 miljonus eiro un 9 kilogramus zelta, vēsta Ukrainas mediji.
Ukrainas Ārlietu ministrija paziņoja, ka transportēšanas laikā tika ievēroti visi likumi un spēkā esošās muitas procedūras, ziņo Ukrainas medijs “UNN”. Neskatoties uz to, darbiniekus tāpat aizturēja Ungārijā, bet nākamajā dienā atbrīvoja.
Ukraina apsūdzējusi Budapeštu par to, ka tā slēpusi informāciju par aizturētajiem un liegusi iespēju valsts pārstāvjiem sazināties ar bankas darbiniekiem.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha teica, ka Ukrainai netika sniegts paskaidrojums, kāpēc darbinieki tika aizturēti, piebilstot, ka Kijiva nosūtīja "oficiālu vēstuli", pieprasot viņu atbrīvošanu, skaidro "The Kyiv Independent".
Savukārt Ungārijas Valsts nodokļu un muitas pārvalde apgalvo, ka nekavējoties informējusi Ukrainas konsulāro dienestu par notiekošo, bet nesaņēma atbildi, informē Ukrainas mediji. Kā arī saka, ka tika sniegts paskaidrojums, ka darbinieki tika turēti aizdomās par naudas atmazgāšanu.
Saistībā ar šo incidentu Ukrainas Ārlietu ministrija brīdināja Ukrainas pilsoņus drošības apsvērumu dēļ izvairīties no ceļošanas uz Ungāriju.
Smagi pārkāpumi
Ukrainas Ārlietu ministrija vēlāk paziņoja, ka aizturēšanas laikā Budapeštā tika rupji pārkāptas ukraiņu pilsoņu tiesības, ziņo ukraiņu medijs "Glavnoe". Aizturētie 28 stundas bija saslēgti roku dzelžos, neskatoties uz to, ka viņi bija liecinieki. Kā arī viņus visu laiku pārvadāja ar aizsietām acīm.
Ministrijas paziņojumā vēstīts, ka aizturēto personu personīgās mantas, tostarp mobilie tālruņi, tika konfiscētas, un viņiem netika atļauts informēt savus radiniekus, Ukrainas vēstniecību Ungārijā vai darba devēju par savu atrašanās vietu. Lielākā daļa konfiscēto mantu netika atdotas atpakaļ, min "Glavnoe", atsaucoties uz Ārlietu ministriju.
Turklāt Ukrainas pilsoņiem netika nodrošināta iespēja sniegt liecības dzimtajā valodā. Ar viņiem sazinājās krieviski. Tāpat vienai personai netika sniegta pienācīga medicīniskā palīdzība, kā dēļ viņš nonāca slimnīcā.
"Ungārijas tiesībsargājošo iestāžu darbinieki darīja visu iespējamo, lai atņemtu aizturētajiem ukraiņiem jebkādu atbalstu. Aizturētie tika pakļauti psiholoģiskajam spiedienam," teikts paziņojumā.
Sibiha vēstīja, ka "Oschadbank" darbinieku aizturēšana Ungārijā tiek uzskatīta par iespējamu Krievijas provokāciju. Viņš arī aicināja Ungāriju atdot konfiscēto naudu un zeltu.
Ārlietu ministrija uzstāj, ka ir jātiesā personas, kas iesaistītas ukraiņu aizturēšanā, vardarbīgā izturēšanās pret viņiem, spiediena izdarīšanā, konsulārās palīdzības, zāļu un saziņas liegšanā, kā arī "Oschadbank" īpašuma zādzībā, vēsta "Glavnoe".
Today is the third day since Hungarian authorities robbed two Ukrainian armored banking vehicles, which were transiting from Austria, and stole money and precious metals in broad daylight.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 8, 2026
This money does not belong to Hungary or its government; it is owned by Ukraine's state…
"Oschadbank" vēlāk apstiprināja, ka visi septiņi Ungārijā aizturētie darbinieki ir atgriezušies Ukrainā un saņem nepieciešamo atbalstu, bet banka turpina noskaidrot incidenta apstākļus.
Vērts piebilst, ka incidents notika laikā, ka attiecības starp Kijivu un Budapeštu pasliktinās. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns nesen draudēja, ka Ungārija izmantos visus tai pieejamos līdzekļus, lai panāktu Krievijas naftas tranzīta atjaunošanu caur Ukrainu.