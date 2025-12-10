Šārona Osborna sava mīļotā vīra Ozija Osborna bērēs
“Es zināju, ka viņš ir aizgājis”: Šārona Osborna pirmo reizi atklāti runā par Ozija pēdējiem dzīves mirkļiem
Mūziķa Ozija Osborna sieva Šārona Osborna atklājusi Pīrsam Morganam, ar kādām grūtībām viņas nelaiķis vīrs saskārās neilgi pirms tam, kad vasaras vidū nomira no sirds mazspējas.
Tuvojoties pirmajiem Ziemassvētkiem bez Ozija, Osbornu ģimenei tas ir īpaši emocionāls laiks. Sērojošā Šārona pastāstījusi par slepeno veselības cīņu, ko viņš izturēja savos pēdējos mēnešos. “Black Sabbath” solists mira 76 gadu vecumā viņu mājās Bakingemšīrā jūlijā.
73 gadus vecā Šārona atklāja, kas īsti notika aizkulisēs, dodot interviju Pīrsam Morganam viņa “YouTube” raidījumā “Uncensored”. “Šogad viņam bija pneimonija trīs reizes,” viņa sacīja. “Viņam bija sepse. Tas patiešām, patiešām viņu izpostīja.” Viņa piebilda, ka Ozijs zinājis: dzīves noslēgums tuvojas.
Televīzijas zvaigzne turpināja: “Viņam injicēja spēcīgas antibiotikas. Viena injekcija ilga 20 minūtes, un tā bija jāsaņem divreiz dienā. Un tas nogalina visu tevī — labo, slikto, visu. Tik daudz antibiotiku… viņš vienkārši nespēja no tā atgūties. Viņš nespēja.”
Šārona arī atklāja Ozija pēdējos vārdus tajā dienā, kad viņš nomira. “Noskūpsti mani. Apskauj mani cieši,” viņš palūdza, pamostoties ap pulksten 4 no rīta, — un tad nolēma, neraugoties uz veselības stāvokli, veikt agru treniņu. Pēc aptuveni 20 minūtēm Šārona saklausīja kliedzienus no sporta zāles un atrada viņu sagumušu — viņam bija bijis sirdstrieka.
“Es uzreiz zināju, ka viņš ir aizgājis,” atcerējās Šārona. Viņa stāsta par mediķu centieniem viņu atdzīvināt: “Viņi mēģināja un mēģināja, pēc tam ar helikopteru nogādāja viņu slimnīcā un atkal mēģināja, bet… viņš bija aizgājis.”
Ozijs tika apglabāts viņu lauku īpašuma teritorijā — īpašumā, ko viņi iegādājās 1993. gadā un kurā atgriezās 2022. gadā pēc ilga perioda Losandželosā, kur filmēja šovu “Osborni”.
Ozijs divas nedēļas pirms nāves uzstājās atvadu koncertā Birmingemā kopā ar saviem grupas biedriem. Uzstāšanās laikā viņš sēdēja tronī ar sikspārņa motīvu — pirmo reizi kopš 2005. gada viņš bija atgriezies uz skatuves ar oriģinālo “Black Sabbath” sastāvu.
Šārona atklāja, ka ārsts viņu bija brīdinājis: Ozijs “neizturēs” šo koncertu un varētu pat nomirt uz skatuves. Taču Ozijs pierādīja pretējo un nospēlēja koncertu Villa Park stadionā. Pēdējos sešus gadus pirms nāves viņš cīnījās ar Parkinsona slimību.
