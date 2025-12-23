Viktorija Bekhema pārtrauc klusēšanu pēc dēla Bruklina konflikta ar ģimeni
Bijusī dziedātāja un modes dizainere Viktorija Bekhema ir pārtraukusi klusēšanu pēc ziņām, ka viņas vecākais dēls Bruklins Bekhems vietnē “Instagram” esot bloķējis visu ģimeni – solis, kas, šķiet, vēl vairāk padziļinājis ģimenes konfliktu.
51 gadu vecā modes dizainere šīs nedēļas sākumā centās saglabāt drosmīgu seju, daloties ar vairākiem dzīvespriecīgiem “Instagram” video. Tajos viņa kopā ar kolēģiem pacēla šota glāzi un ar humoru jokojās par dzīvi uzmanības centrā vien dažas dienas pirms Ziemassvētkiem.
Šis vieglprātīgais ieraksts sekoja dramatiskai nedēļas nogalei, kad izskanēja apgalvojumi, ka Viktorija un viņas vīrs Deivids Bekhems sociālajos tīklos pārtraukuši sekot Bruklinam. Tomēr šīs spekulācijas ātri vien noraidīja Bruklina jaunākais brālis Krūzs Bekhems, kurš publiski paskaidroja, kas patiesībā noticis. “Mana mamma un tētis nekad neatteiktos sekot savam dēlam,” Krūzs rakstīja tiešsaistē. “Viņi pamodās un bija bloķēti. Tāpat kā es.”
Lai gan pēkšņā bloķēšana šokēja fanus un raisīja jautājumus par tās iemesliem, Viktorija, šķiet, bija apņēmības pilna neļaut šai drāmai aizēnot svētku laiku. Vienā no video viņa jautri uzsauca tostu savai komandai, pajokojot: “Priekā man! Bet pietiek par mani – ko jūs domājat par mani?” Citā mirklī viņa tika filmēta, sēžot pie Ziemassvētku maltītes galda, jokojot, ka nesenais "Netflix" dokumentālais seriāls viņai iemācījis vienu svarīgu lietu – viņa vislabāk izskatās “telpā, kas pilna gaismas”. Profesionāla studijas lampa izgaismoja Viktoriju, kamēr viņa filmēja saturu savam skaistumkopšanas zīmolam, uzsverot viņas darba sparu arī personisku pārdzīvojumu laikā.
Pie ieraksta Viktorija rakstīja: “Nav viegli būt man, bet kādam tas ir jādara! Daži līdz šim neredzēti kadri no nesenās @victoriabeckhambeauty radošās direktores sērijas. Priecīgus svētkus visiem! xx.”
Ieraksta publicēšanas laiks neizbēgami piesaistīja uzmanību, un fani mēģināja lasīt starp rindiņām, Bekhemu ģimenes privātajām spriedzēm ļoti publiski nonākot uzmanības centrā. Bruklins, kurš šobrīd dzīvo ASV kopā ar sievu Nikolu Pelcu Bekhemu, par iespējamo bloķēšanu nav sniedzis komentārus, atstājot šī soļa iemeslu neskaidru.
Jau vēstīts, ka svētdien, 21. decembrī, 20 gadus vecais Krūzs Bekhems savos "Instagram" stāstos dalījās ar ekrānuzņēmumu no "Daily Mail" raksta, kurā tika vēstīts, ka viņa vecāki it kā vairs neseko Bruklinam (26) iespējama ģimenes konflikta dēļ. Krūzs šos apgalvojumus noliedza, vienlaikus atklājot, ka gan viņš pats, gan viņa vecāki sociālajā tīklā esot negaidīti “bloķēti”.
Vēlāk atklājies, ka Bruklins sociālajos tīklos bloķējis savu ģimeni kāda ieraksta dēļ, kuru bija atzīmējusi ar “patīk” viņa slavenā mamma Viktorija Bekhema. Tiek ziņots, ka 26 gadus vecais Bruklins Bekhems bloķējis savu ģimeni sociālajos tīklos pēc tam, kad mamma Viktorija bija atzīmējusi ar “patīk” video ierakstu, kurā viņš cep vistu.
Pēc tam, kad fani pamanīja, ka Viktorija šo ierakstu ir atzīmējusi ar “patīk”, daudzi aicināja Bruklinu izlīgt ar vecākiem. “Viktorija atzīmēja ar “patīk” šo ierakstu. Jā! Ģimene ir viss,” rakstīja kāds lietotājs. Cits piebilda: “Ej gatavot kopā ar tēti. Izskatās garšīgi.” Vēl kāds komentēja: “Sazinies ar saviem vecākiem – mums ir tikai viena dzīve, un tā ir ļoti vērtīga.” Ceturtais rakstīja: “Tu izklausies un izskaties kā tētis. Sazinies.”
Ilgstošais ģimenes konflikts sākās šā gada sākumā, kad Bruklins un Nikola neieradās uz Deivida grandiozo 50. dzimšanas dienas ballīti maijā. Viņš arī publiski sociālajos tīklos neapsveica tēvu dzimšanas dienā.