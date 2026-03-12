Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Brazīlijas "Elite 16" turnīrā tiek pie pirmās uzvaras
Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Brazīlijas "Elite 16" turnīrā tiek pie pirmās uzvaras

Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā izcīnīja pirmo uzvaru. Pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, C grupas otrajā mačā ar 2-0 (21:13, 22:20) pārspēja Brazīlijas sportistes Maiaelu Martinsu Silvu Kaisu un Talitu Simoneti (15.).

Piektdien noslēdzošajā grupas spēlē Latvijas duets tiksies ar amerikānietēm Paiperi Ferču un Tīganu van Ganstu (10.). Trešdien pirmajā C grupas mačā latvietes ar 1-2 (18:21, 22:20, 10:15) piekāpās amerikānietēm Korijai Savī/Devonai Ņūberijai (22.).

Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnīsies par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā. Jau ziņots, ka vīriešu sacensībās Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs ceturtdien pirmajā spēlē piedzīvoja neveiksmi, ar 0-2 (19:21, 18:21) piekāpjoties francūžiem Remī Basero un Kalvinam Ajē (4.).

Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

