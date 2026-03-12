Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Brazīlijas "Elite 16" turnīrā tiek pie pirmās uzvaras
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā izcīnīja pirmo uzvaru. Pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, C grupas otrajā mačā ar 2-0 (21:13, 22:20) pārspēja Brazīlijas sportistes Maiaelu Martinsu Silvu Kaisu un Talitu Simoneti (15.).
Piektdien noslēdzošajā grupas spēlē Latvijas duets tiksies ar amerikānietēm Paiperi Ferču un Tīganu van Ganstu (10.). Trešdien pirmajā C grupas mačā latvietes ar 1-2 (18:21, 22:20, 10:15) piekāpās amerikānietēm Korijai Savī/Devonai Ņūberijai (22.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnīsies par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā. Jau ziņots, ka vīriešu sacensībās Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs ceturtdien pirmajā spēlē piedzīvoja neveiksmi, ar 0-2 (19:21, 18:21) piekāpjoties francūžiem Remī Basero un Kalvinam Ajē (4.).
Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.