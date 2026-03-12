Olainietis Jānis Leo Zommers izcīna bronzu Latīņamerikas dejās U21 čempionātā
Olainietis Jānis Leo Zommers kopā ar lietuvieti Livetu Spaustinaityti Latvijas čempionātā Latīņamerikas dejās Valmierā izcīnīja 3. vietu U21 grupā un 6. vietu pieaugušo konkurencē, iespaidīgi debitējot kā pāris pēc tikai divu mēnešu koptreniņiem. Jaunais dejotājs, audzis Olainē un trenējies “Mirada” kluba treneru vadībā, turpina strauji apliecināt savu potenciālu arī starptautiskā mērogā.
7. martā Valmierā notika Latvijas čempionāts Latīņamerikas dejās, kur lielisku sniegumu demonstrēja Olaines novada iedzīvotājs Jānis Leo Zommers. Viņš kopā ar savu partneri Livetu Spaustinaityti no Lietuvas spēja ierindoties starp labākajiem dejotājiem Latvijā.
Īpaši nozīmīgs sasniegums gūts pieaugušo konkurencē, kur spēcīgā un pieredzes bagātā konkurencē deju pāris izcīnīja augsto 6. vietu Latvijā. Šis rezultāts ir īpaši ievērojams, ņemot vērā, ka pāris kopā dejo vien divus mēnešus, tomēr jau spēj pārliecinoši konkurēt ar pieredzējušiem un ilggadējiem sporta deju pāriem. Papildus startam pieaugušo konkurencē pāris piedalījās arī U21 vecuma grupā, kur izcīnīja 3. vietu, vēlreiz apliecinot savu augsto potenciālu un straujo izaugsmi.
Jānis Leo Zommers jau no 11 gadu vecuma, pārejot uz Junioru I grupu, trenējas sporta deju klubā “Mirada” trenera Aleksandra Guļko vadībā. Neskatoties uz salīdzinoši īso kopīgās sadarbības laiku ar partneri, pāris jau ir spējis sasniegt ievērojamus rezultātus Latvijas mēroga sacensībās.
Īpaši jāuzsver, ka Jānis savu deju ceļu uzsāka Olainē, kur arī radās viņa mīlestība pret sporta dejām. Jau septiņu gadu vecumā viņš sāka trenēties pie savas pirmās treneres Ingas Cepītes, kuras vadībā tika ielikti pamati viņa dejotāja attīstībai un radās patiesa aizrautība ar šo sporta veidu. Arī starptautiskā līmenī Jānis jau ir pierādījis savu talantu — pērn viņš izcīnīja 3. vietu jauniešu grupā Igaunijas čempionātā.