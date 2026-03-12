Valmieras basketbolisti LIBL turpina fantastisko uzvaru sēriju, sakaujot "Latvijas Universitāti"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ceturtdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tika pie desmitās uzvaras pēc kārtas. Valmierieši savā laukumā ar 114:94 (39:26, 26:28, 27:23, 22:17) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
Mājinieku uzvaru ar 23 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām sekmēja Endrū Pačers, 14 un 13 punktus guva attiecīgi Artis Ate un Markuss Sipko, bet Dominiks Steņonis maču noslēdza ar desmit punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm.
LU komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Džeilens Millers, 19 punktus guva Zaions Stailss, kamēr Maiks Adevunmi iekrāja 18 punktus un desmit bumbas zem groziem.
Valmieras vienība ar 19 uzvarām 25 spēlēs turnīra tabulā ieņem ceturto vietu, kamēr LU ar bilanci 3-22 ierindojas pēdējā pozīcijā 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".