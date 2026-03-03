ASV notiesāts tēvs, kura tobrīd 14 gadus vecais dēls Kolts Grejs 2024. gadā sarīkoja slaktiņu skolā ar viņa uzdāvināto šauteni
ASV Džordžijas štatā notiesāts Kolins Grejs, kura pusaugu dēls Kolts Grejs 2024. gadā sarīkoja slaktiņu Vinderas vidusskolā.
55 gadus vecais Kolins Grejs tika atzīts par vainīgu slepkavībā, cietsirdīgā attieksmē pret bērnu un citos apsūdzības punktos. Pats Grejs savu vainu neatzina nevienā no 29 apsūdzības punktiem.
Šī ir trešā reize, kad ASV pie kriminālatbildības ir saukts vecāks, kura bērns ar šaujamieroci sarīkojis slaktiņu. 2024. gada 4. septembrī tobrīd 14 gadus vecais Kolts Grejs Apalaču vidusskolā pie Vinderas pilsētas sašāva 11 cilvēkus, nošaujot divus skolniekus un divus skolotājus, sarīkojot asiņaināko apšaudi skolā štata vēsturē. Jāpiebilst, ka baisu pieskaņu apšaudei piešķir slepkavas vārds. Kā zināms, Semjuels Kolts (1814-1862) radīja leģendāros revolverus "Colt", bet viņa 1855. gadā dibinātā kompānija "Colt's Manufacturing Company" 1959. gadā no "ArmaLite" ieguva "AR-15" patentu.
Iepriekšējos Ziemassvētkos Kolins Grejs savam dēlam uzdāvināja AR tipa šauteni, lai gan zēns jau pirms septiņiem mēnešiem bija nopratināts policijā saistībā ar tiešsaistē paustajiem draudiem sarīkot apšaudi skolā. Prokurori apgalvoja, ka tēvs ignorējis vairākas brīdinājuma pazīmes, tostarp kladi, kurā bija aprakstīts, kā viņa dēls plāno nogalināt skolēnus un skolotājus.
“Pēc tam, kad viņš redzēja vienu brīdinājuma zīmi pēc otras par sava dēla aizvien sliktāku psihisko stāvokli, viņa tieksmi uz vardarbību un apsēstību ar skolu apšaudēm, apsūdzētais bija pietiekami brīdināts, ka viņa dēls ir bumba, kas tikai gaida iespēju uzsprāgt,” tiesā zvērinātajiem teica apgabala prokurores palīdze Patrīcija Bruksa. “Tā vietā, lai viņu atbruņotu, viņš iedeva detonatoru.”
Kolins Grejs bez īpašas reakcijas uzklausīja spriedumu. Viņam draud vismaz 30 gadu cietumsods. Sprieduma pasludināšanas datums vēl nav noteikts. Pats Kolts Grejs vēl tikai gaida tiesu, viņu tiesās kā pieaugušo.
Līdz šim asiņainākais slaktiņš mācību iestādē mūsdienu ASV vēsturē notika 2007. gada 16. aprīlī, kad 23 gadus vecais korejietis Čo Sun Hui nošāva 32 un ievainoja 17 cilvēkus Virdžīnijas politehniskajā institūtā un štata universitātē, pēc tam nošaujoties. Tobrīd tas bija arī asiņainākais slaktiņš ASV vēsturē, taču vēlāk to pārspēja 64 gadus vecais Stīvens Pedoks, kurš 2017. gada 1. oktobrī no Lasvegasas “Mandalay Bay” viesnīcas 32. stāva numura šāva pa mūzikas festivāla apmeklētājiem, nogalinot 60 cilvēkus un ievainoja vismaz 413. Pēc tam viņš izdarīja pašnāvību.