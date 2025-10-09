Viktorija Bekhema pērn ar mūziku nopelnījusi veselu kapitālu, lai gan nav nodziedājusi nevienu noti
Bijusī meiteņu grupas "Spice Girls" dalībniece Viktorija Bekhema aizvadītajā gadā ar savu muzikālo karjeru nopelnījusi vairāk nekā 1,7 miljonus sterliņu mārciņu (gandrīz divi miljoni eiro), neskatoties uz to, ka nav uzstājusies koncertos vai ierakstījusi kādu jaunu dziesmu.
Viktorija Bekhema joprojām gūst materiālus labumus no muzikālās karjeras, lai gan jau gadu desmitiem nav stāvējusi pie mikrofona.
51 gadu vecā zvaigzne turpina gūt peļņu no saviem popmūzikas gadiem. Viņas kontā aizvien ienākas autoratlīdzība par “Spice Girls” agrāk izdotajiem ierakstiem un viņas pašas 2001. gadā ieskaņoto solo albumu. Viktorija turpina pelnīt ar mūziku arī vairāk nekā divdesmit gadus pēc tam, kad viņa nomainījusi skatuvi pret modes pasauli.
Viktorija Bekhema grupā „Spice Girls”
Grupas 1996. gada debijas albums “Spice” tika izdots atkārtoti uz caurspīdīgām vinila platēm pagājušā gada oktobrī, bet viņu hits “Never Give Up on the Good Times” bija dzirdams Ziemassvētku reklāmas kampaņā, palīdzot iepazīstināt jaunu fanu paaudzi ar šīs leģendārās meiteņu grupas mūziku. Izdevuma “The Sun” rīcībā nonākuši Bekhemas uzņēmuma “Moody Productions Ltd” iesniegtie finanšu pārskati, kas liecina, ka viņa nodokļos par 2024. gada ienākumiem samaksājusi 338 174 mārciņas (nepilni 400 tūkstoši eiro).
Lai gan Viktorija atzinusi, ka ir izaicinoši, ka par viņu spriež pēc īsā laika popmūzikas industrijā, bijusī dziedātāja izjūt gandarījumu par to, ko visas “Spice Girls” dalībnieces kopīgiem spēkiem sasniedza. “Es joprojām sarunājos ar visām meitenēm,” Viktorija izteicās kādā no agrākām intervijām. “Es esmu ļoti lepna par visu, ko mēs izdarījām. Es nebūtu tāda, kāda es esmu tagad, ja ne “Spice Girls”, 100 procenti!”
Viktorija Bekhema sava jaunā “Netflix” seriāla pirmizrādes vakarā Londonā
Bekhemas popmūzikas ienākumi sekojuši laikā, kad viņas biznesa impērija piedzīvo jaunu izaugsmi, jo viņas modes un skaistumkopšanas zīmols “Victoria Beckham UK” beidzot sācis gūt peļņu pēc gadiem ilgiem zaudējumiem. Zīmola panākumus sekmējuši fani slavenību aprindās un komerciāli orientēta stratēģija.
Tagad modes māksliniece un bijusī popzvaigzne atgriežas pasaules uzmanības centrā ar jaunu “Netflix” dokumentālo seriālu “Viktorija Bekhema”, kuru straumēšanas platformā iespējams skatīt no 9. oktobra.
Režisore ir Nadja Halgrena, kura iepriekš veidoja filmu par ASV bijušo pirmo lēdiju Mišelu Obamu “Becoming”. Seriālu producējusi Deivida Bekhema kompānija “Studio 99”. Trīs sēriju filma piedāvās reti ieskatu viņas pārvērtībās no globālas popzvaigznes līdz pasaulē atzītai modes māksliniecei.
Filmā būs skatāmi aizkulišu mirkļi no Parīzes modes nedēļas, kā arī tādi viņas draugi un modes ikonas kā Anna Vintūra, Toms Fords un Eva Longorija.
Fani arī rūpīgi sekos līdzi, lai redzētu, vai Viktorijas vecākais dēls Bruklins parādīsies filmā, ņemot vērā ziņas par spriedzi viņu attiecībās kopš dēla apprecēšanās ar Nikolu Pelcu un pārcelšanās uz dzīvi ASV.
Attiecības kļuva vēl saspringtākas, kad šā gada vasarā pāris atjaunoja laulību solījumus, bet uz svinībām neuzaicināja nevienu no Bekhemu ģimenes. Viņi arī nav publiski apsveikuši ģimeni nevienā nozīmīgā notikumā, ignorējot Deivida Bekhema 50. dzimšanas dienu un iecelšanu bruņinieka kārtā.