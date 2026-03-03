Palīdzot rehabilitācijas centram “Poga”, kulinārijas blogeris Pipars prezentē "labdarības burgeru". FOTO, VIDEO
Kulinārijas blogeris Pipars (Rojs Puķe), kurš sabiedrībā pazīstams ar savu aktīvo iesaisti dažādos labdarības un atbalsta projektos, spēris vēl vienu nozīmīgu soli. Šoreiz palīdzīga roka pastiepta rehabilitācijas centram “Poga”, kas nodrošina rehabilitāciju bērniem ar neiroloģiskajiem kustību traucējumiem.
Labdarībai veltītā Pipara burgera prezentācija; 03.03.2026.
No 3.marta "Oak'A Burgers" burgernīcās var iegādāties "Pipars burgeri". Nobaudot šo burgeri, viens eiro tiks ziedots rehabilitācijas centram POGA . ...
Līdz 2. aprīlim "Oak'A Burgers" burgernīcās būs iegādājams Pipara burgeris. Tas nozīmē, ka, pateicoties katram šī burgera baudītājam, viens viens eiro tiks ziedots rehabilitācijas centram "Poga".
Kā vēsta rehabilitācijas centra “Poga” mājas lapa, tas sniedz individuālās konsultācijas un nodrošina rehabilitāciju bērniem ar neiroloģiskajiem kustību traucējumiem. "Visi pakalpojumi veidoti uz pieradījumos balstītu praksi, jaunākajiem atklājumiem rehabilitācijā un medicīniskajā robotikā. Rehabilitācijas kursi ir Latvijā unikāli, un speciālisti metodes apguvuši ārvalstu speciālistu vadībā," teikts mājas lapā.
Rehabilitācijas centrs “Poga” ir bezpeļņas fonds, kas dibināts 2015.gada 13.janvārī ar labdarības organizācijas Ziedot.lv atbalstu. Tā mērķis ir radīt izcilu vidi rehabilitācijai un atvest uz Latviju jaunākās rehabilitācijas tehnoloģijas, būt pat atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, un palīdzēt valstij rehabilitācijas nozares attīstībā. Centrs darbojas pateicoties ziedojumiem un cilvēku atsaucībai.