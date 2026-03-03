Kitija Laksa nospēlē pieticīgi, "Famila" zaudē izšķirošajā mačā un neiekļūst FIBA Eirolīgas ceturtdaļfinālā
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Skio "Famila" otrdien piedzīvoja zaudējumu FIBA Eirolīgas "play-in" kārtas izšķirošajā mačā un neiekļuva ceturtdaļfinālā. Sērijas trešajā mačā "Famila" viesos ar 51:62 (10:14, 16:18, 19:15, 6:15) zaudēja Venēcijas "Umana Reyer", sērijā līdz divām uzvarām piekāpjoties ar 1-2.
Laksa spēlēja 24 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem, guva piecus punktus. Viņas kontā arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un viena piezīme, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -7 un efektivitātes koeficientu četri.
Skio komandā rezultatīvākā ar 16 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām bija Džesika Šeparda, bet mājinieču panākumu ar 15 gūtajiem punktiem sekmēja Mariella Santuči.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalījās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcēlās uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnījās par vietām labāko astoņniekā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".