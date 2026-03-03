VIDEO. Pēc iespējamā dronu uzbrukuma Vidusjūrā deg Krievijas "ēnu flotes" tankkuģis "Arctic Metagaz"
Otrdien Vidusjūrā starp Maltu un Lībiju notikuši sprādzieni Krievijas “ēnu flotes” tankkuģī “Arctic Metagaz”, kurā izcēlies ugunsgrēks, vēsta Maltas laikraksti. Iespējams, tannkuģis cietis dronu uzbrukumā.
Russia-flagged ARCTIC METAGAZ liquefied natural gas (LNG) tanker is on fire in the Mediterranean Sea following reported drone strike on the vessel.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 3, 2026
The last known position of the ship on MarineTraffic is approximately 37km east of Malta (received 2026-03-02 18:29 UTC).
ARCTIC… pic.twitter.com/0yNO2l0mJq
Vietējie izdevumi vēsta, ka sprādzieni notikuši ap četriem no rīta. Cietušais kuģis pārvadāja sašķidrināto dabasgāzi. Visa apkalpe tika izglābta un evakuēta uz citu kuģi, kaut gan kuģis nav pārraidījis oficiāli apstiprinātus briesmu signālus, vēsta “Times of Malta”. Savukārt “Malta Today” norāda, ka incidents noticis apmēram 150 jūras jūdzes uz dienvidaustrumiem no Maltas piekrastes. Kuģa pašreizējā atrašanās vieta neesot zināma, taču lidaparātu izsekošanas vietnes “Flightradar24” dati liecina, ka no Sicīlijas izlidojusī Vācijas militārās patrulēšanas lidmašīna apmēram trīs stundas intensīvi riņķojusi apvidū uz dienvidaustrumiem no Maltas piekrastes, bet “VesselFinder” vietne vēstīja, ka kuģis pirms 23 stundām bijis pavisam netālu no Maltas teritoriālajiem ūdeņiem.
Lai gan tas nav oficiāli apstiprināts, avoti laikrakstam “Times of Malta” norādīja uz iespējamu drona uzbrukumu, un uzņēmums “EOS Risk Group” ziņoja par aizdomām par drona triecienu.
Kuģis 24. februārī devās ceļā no Murmanskas ar iespējamu maršrutu uz Suecu. Automātiskās identifikācijas sistēma (AIS) tika izslēgta aptuveni 300 kilometru garā posmā, kas varētu liecināt par mēģinājumu izvairīties no izsekošanas. Izdevums “The Insider” norāda, ka “Arctic Metagaz” ir viens no daudziem kuģiem, kas iesaistīti sankcijām pakļautās Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes pārvadāšanā uz Ķīnu, un savos maršrutos šie kuģi cenšas izvairīties no izsekošanas. Pašam tankkuģim Eiropas Savienība noteica sankcijas 2025. gada 24. februārī.
Savukārt “Reuters” norāda, Kuģa Krievijā reģistrētais pārvaldnieks “LLC SMP Techmanagement”, Krievijas sašķidrinātās gāzes ražotājs “Novatek” un Krievijas Transporta ministrija nav atbildējusi uz lūgumiem sniegt komentārus. Komentārus nav sniedzis arī Ukrainas Drošības dienests.