Endrū rupjais izteikums par Keitu sadusmojis princi Viljamu
Endrū attiecības ar princi Viljamu, pēc ziņām, ir saspringtas skandālu dēļ, kas saistīti ar bijušo Jorkas hercogu un viņa draudzību ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu. Tomēr arī Velsas princis, iespējams, ir konfliktā ar Endrū, pēc tam, kad Endrū esot izteicis “rupju” piezīmi par Viljama sievu.
65 gadus vecais Endrū, kā tiek apgalvots, reiz izteicis “rupjus” komentārus par Viljama sievu, princesi Keitu, kas troņmantnieku “izveduši no pacietības”. Šo apgalvojumu izteicis karaļnama grāmatas “Entitled: The Rise and Fall of the Yorks” autors Endrū Lounejs, kurš vairākus gadus pētījis negodā kritušo karaliskās ģimenes locekli. Grāmatā Lounejs citē avotu, kurš apgalvoja, ka Endrū un Viljams jau kādu laiku neesot labās attiecībās.
Kā vēsta laikraksts “The Mirror”, spriedze starp onkuli un brāļadēlu sākusies brīdī, kad Endrū ar savu rīcību sācis kaitēt monarhijas reputācijai. Bijušais hercogs ir noliedzis jebkādu pārkāpumu un noraidījis apsūdzības, ko pret viņu izteikusi tagad jau mirusī Virdžīnija Džufrē.
Attiecības starp abiem vīriešiem vēl vairāk pasliktinājušās, kad Endrū, toreizējais Jorkas hercogs, esot izteicis necieņas pilnu piezīmi par princesi Keitu. Lai gan precīzi nav zināms, ko tieši viņš sacījis, tiek uzskatīts, ka šis komentārs ļoti sadusmojis Viljamu un būtiski iedragājis viņa attiecības ar onkuli.
Tiek uzskatīts arī, ka tieši šis incidents bijis viens no iemesliem, kāpēc Viljams aktīvi atbalstījis tēva lēmumu atņemt Endrū viņa karaliskos titulus un izlikt viņu no 30 istabu “Royal Lodge” mājas.
Ne princis Viljams, ne Endrū publiski nav komentējuši pieņēmumus par iespējamo piezīmi par Keitu. Abi arī nav izteikušies par savstarpējām attiecībām, lai gan Viljamam ir labas attiecības ar Endrū meitām – princesēm Eižēniju un Beatrisi, kuras ir viņa māsīcas.
Tomēr pēc tam, kad viņi stāvēja plecu pie pleca Kentas hercogienes bērēs pagājušajā mēnesī, karaļnama fani pamanīja, ka spriedze starp Viljamu un Endrū bija acīmredzama – Viljams, kā šķita, centās izvairīties no sarunas ar Endrū, kad bijušais princis mēģināja ar viņu runāt.
Plaši tika ziņots, ka Viljams, kurš ir pirmais rindā uz troni, bijis “nikns” par to, kā Endrū mēģināja ar viņu runāt kameru priekšā, un princis esot juties “pārsteigts nesagatavots”.