Kas notiks ar karalienes korgijiem pēc prinča Endrū izlikšanas no karaliskās rezidences?
Bekingemas pils ir atklājusi, kas notiks ar aizsaulē aizgājušās karalienes Elizabetes II korgijiem, kuri pašlaik dzīvo “Royal Lodge” rezidencē.
Ceturtdien tika apstiprināts, ka princis Endrū zaudēs ne vien savus karaļnama titulus, bet arī Vindzoras rezidenci. Karaļa Čārlza brālis šajā karaliskajā īpašumā ir dzīvojis vairāk nekā divas desmitgades, un kopš 2008. gada turpat mitinās arī viņa bijusī sieva Sāra Fērgusone. Lai gan abi līdz šim veiksmīgi sadzīvojuši vienā mājā, izlikšana no “Royal Lodge” nozīmē viņu kopdzīves beigas.
Turpmāk Endrū dzīvos privātā īpašumā karaļa Sandringemas muižas teritorijā, savukārt Sāra pati rūpēsies par savas dzīvesvietas jautājumiem.
Šīs ziņas radīja daudz jautājumu, tostarp par to, kas notiks ar karalienes korgijiem Muiku un Sendiju, kuri kopš karalienes nāves 2022. gadā dzīvojuši kopā ar Endrū un Sāru.
Tagad apstiprināts, ka, lai gan suņi kopā ar saviem saimniekiem pametīs “Royal Lodge”, viņi paliks “ģimenes aprūpē”. Kā ziņo žurnāls Hello!, Bekingemas pils paziņojusi: “Korgiji paliks ģimenē.”
Nav zināms, vai tas nozīmē, ka dzīvnieki dzīvos pie Endrū vai Sāras, vai pie abu meitām – princeses Eiženijas un princeses Beatrises.
Ja korgiji tomēr vairs nedzīvos kopā ar Sāru, tiek uzskatīts, ka viņa būtu ļoti sarūgtināta, jo ir izveidojusi ciešu saikni ar suņiem. Pēdējos trīs gados viņa ir dalījusies ar vairākām korgiju fotogrāfijām un pat atzinusi, ka reizēm šķiet – kad viņi rej, tas ir tā, it kā pati karaliene runātu ar viņu.
Fērgusone savulaik sacīja: “Man ir viņas (nelaiķes karalienes) suņi, viņas korgiji. Katru rītu viņi ienāk un sāk “vuf vuf”, un esmu pārliecināta – tā ir viņa, kas runā ar mani.”