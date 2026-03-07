Bostonas simfoniskais orķestris nepagarinās līgumu ar Nelsonu
Bostonas simfoniskais orķestris un latviešu diriģents Andris Nelsons nepagarinās līgumu, negaidīti paziņojis orķestris.
Nelsons ir Bostonas simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs jau 12 gadus.
Orķestris piektdien paziņoja, ka Nelsons pārtrauks pildīt mākslinieciskā vadītāja amatu 2027. gada vasarā.
"Bostonas simfoniskā orķestra valde lēmumu nepagarināt viņa līgumu pieņēma tāpēc, ka, neskatoties uz mūsu kopīgo vēlmi nodrošināt, lai mūsu orķestris turpinātu darboties visaugstākajā līmenī, orķestris un Andris Nelsons nebija vienisprātis par nākotnes vīziju," paziņoja orķestra izpilddirektors Čads Smits.
"Lai gan šis nav lēmums, ko es gaidīju vai vēlējos, es esmu nelokāmi uzticīgs jums un mūsu kopīgajam darbam. Es saprotu, ka šis lēmums nav saistīts ar mākslinieciskajiem standartiem, sniegumu vai sasniegumiem manas darbības laikā, un tāpēc mans mērķis ir skaidrs - aizsargāt mūziku, atbalstīt orķestra stabilitāti un turpināt muzicēt kopā ar Bostonas simfoniskā orķestra mūziķiem augstākajā mākslinieciskajā līmenī," paziņojumā orķestra mūziķiem norādīja Nelsons.
Nesen Nelsons kopā ar Bostonas simfonisko orķestri ieguva divas "Grammy" balvas - kategorijā "Labākais orķestra sniegums" par Olivjē Mesiāna simfonijas "Turangalila" ierakstu un kategorijā "Labākais klasiskās mūzikas instrumentālais solo" par darbu kopā ar pasaulslaveno čellistu Jo-Jo Ma par Dmitrija Šostakoviča Čella koncerta ierakstu.
Nelsons debitēja Bostonas simfoniskajā orķestrī 2011. gada martā Ņujorkas "Carnegie Hall", un 2013. gada maijā tika paziņots, ka viņš kļūs par orķestra māksliniecisko vadītāju. Viņš sāka darbu 2014./2015. gada sezonā un pagarināja līgumu 2015., 2020. un 2024. gadā.