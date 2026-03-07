Vairākās upēs ūdenslīmenis kopš palu sākuma paaugstinājies par vairākiem metriem
Vairākās Latvijas upēs ūdenslīmenis kopš palu sākuma ir paaugstinājies par vienu līdz 2,6 metriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) publiskotā informācija.
Nozīmīgāks ūdenslīmeņa kāpums ir Lielupes kreisā krasta pietekās, Ventā un Bārtā.
LVĢMC informē, ka Latvijā tuvākajās dienās upēs turpināsies ledus iešana. Vienlaikus upju notece turpinās palielināties, kā arī daudzviet ūdenslīmenis strauji paaugstināsies ne tikai rietumu un centrālās daļas upēs, bet arī Vidzemē un Latgalē.
Vienlaikus sniega krājumi Salacas baseinā, Kurzemes ziemeļos, Pierīgā un daļā Gaujas baseina ir būtiski samazinājušies. Savukārt samērā lieli sniega krājumi ir saglabājušies Gaujas augštecē, Daugavas baseinā, Lielupes baseinā un Kurzemes dienvidu daļā.
Bārtā un Ventā turpināsies ledus uzlūšana un ūdenslīmeņa kāpums, kā arī Kurzemē ir applūdušas palienes un zemākās vietas, tomēr pali norisinās pakāpeniski, informē sinoptiķi.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās turpināsies palu process, tādēļ ūdenslīmeņa kāpums ūdenstilpēs turpināsies, kā arī tas kļūs straujāks valsts centrālajā un austrumu daļā, bet daudzviet Kurzemes mazajās upēs ūdenslīmenis pazemināsies.
Pēc LVĢMC teiktā, šopavasar ledus uzlūšana ir apgrūtināta, jo ledus ir biezs, tomēr ledus turpinās pakāpeniski uzlūzt, palielināsies lāsmeņu laukumi, ledus sakustēsies un veidosies vaļumi. Ledus iešanas laikā veidosies sastrēgumi, kas izraisīs ūdenslīmeņa kāpumu augšpus tiem.
Sinoptiķi arī brīdina, ka tuvākajās dienās Kurzemes dienvidu daļā un Lielupes baseina upju baseinos zemākās vietas un palienes ūdenstilpju tuvumā applūdīs plašāk. Straujāk ūdenslīmenis paaugstināsies arī austrumdaļas upju baseinos, vietām ies ledus un atsevišķu ūdenstilpju tuvumā sāks applūst palienes un zemākās vietas.