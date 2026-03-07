Vītols: bez piebūves Latvijas Nacionālā teātra attīstība nav iespējama
Bez piebūves Latvijas Nacionālā teātra attīstība nav iespējama, tādu viedokli pauda teātra vadītājs Māris Vītols.
Jau rakstīts, ka valdība atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) rosinājumu atlikt Nacionālā teātra piebūves būvniecības pabeigšanas termiņu līdz 2036. gada 9. oktobrim. Iepriekš bija plānots, ka būvniecībai jābūt pabeigtai līdz 2028. gada rudenim.
Vītols akcentēja, ka patlaban teātra zāļu aizpildījums tuvojas 95%, taču bez mūsdienu prasībām atbilstošas Jaunās zāles un Mēģinājumu zāles teātra zāļu attīstība nav iespējama. Viņš pieminēja, ka Mazajā zālē, Aktieru zālē un Jaunajā zālē, kur ir neliels sēdvietu skaits, izrādes ir izpārdotas, un teātris varētu tās piedāvāt arī zālēs ar lielāku skatītāju skaitu.
"Saturs mums ir, bet mums trūkst atbilstoša zāle ar sēdvietām, mums trūkst arī Mēģinājuma zāle. Piebūves pasūtītājs ir Rīgas dome, kura nāca ar priekšlikumu pie KM un puses kopīgi pieņēma lēmumu atlikt Nacionālā teātra būvniecības sākšanu līdz 2029. gada martam," sacīja Nacionālā teātra vadītājs.
Viņš atzina, ka šajā lēmumā Nacionālajam teātrim ir "gaismas stariņš", jo tajā ir rakstīts, ka teātra piebūves būvniecība ir jāsāk ne vēlāk par 2029. gadu, savukārt, ja teātra piebūves būvniecību nesāk, ir pamats uzskatīt, ka vairāki miljoni, kas ieguldīti projekta izstrādē, ir valsts mantas izšķērdēšana.
"Ceru, ka izdosies ātrāk sākt piebūves celtniecību un pabeigt ātrāk nekā 2036. gadā, kas patlaban valdības lēmumā ir noteikts. Šī piebūve mums tiešām ir ļoti nepieciešama," sacīja Vītols.
Viņš arī atzīmēja, ka Nacionālais teātris ir vienīgais valsts nozīmes teātris, kurā valsts nav veikusi nozīmīgas kultūras investīcijas, atšķirībā, piemēram, no Jaunā Rīgas teātra, Leļļu teātra, Valmieras teātra un Dailes teātra.
Nacionālā teātra vadītāja ieskatā projekta īstenošanu ietekmējusi ģeopolitiskā situācija, karš un izmaiņas valsts finansējuma prioritātēs, jo vairāk līdzekļu ir jānovirza aizsardzībai un valsts drošības spēju stiprināšanai.
KM iepriekš skaidroja, ka projekta īstenošanu ietekmējusi ģeopolitiskā situācija un izmaiņas valsts finansējuma prioritātēs, tostarp nepieciešamība vairāk līdzekļu novirzīt civilās aizsardzības infrastruktūrai. Tāpēc Rīgas pašvaldība lūgusi pagarināt termiņu vēl par astoņiem gadiem.
Teātra piebūves kopējās izmaksas pēc būvprojekta aprēķiniem pārsniedz 39 miljonus bez pievienotās vērtības nodokļa.