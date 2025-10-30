Vairs nekāda prinča Endrū. Ar pedofilu Epstīnu saistītajam brālim karalis Čārlzs III atņems atlikušos titulus
Lielbritānijas karalis Čārlzs III atņems savam brālim princim Endrū atlikušos titulus un izliks viņu no rezidences "Royal Lodge", paziņojusi Bakingemas pils. Turpmāk Endrū būs zināms kā Endrū Mauntbatens Vindzors un vairs nedrīkstēs lietot prinča titulu.
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Nākot klajā jaunām ziņām par Endrū saistību ar amerikāņu dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, Endrū šomēnes jau atteicās no Jorkas hercoga titula. Viņš arī vēlreiz noliedza, ka būtu vainīgs likumpārkāpumos.
Epstīna skandāla dēļ Endrū 2019. gadā atcēla savu līdzdalību visos valstiskajos pienākumos, bet saglabāja prinča titulu un citus titulus.
Endrū ir kļuvis par apgrūtinājumu savam brālim Čārlzam pēc 2019. gadā sniegtas televīzijas intervijas britu sabiedriskajai raidorganizācijai BBC, kurā Endrū aizstāvēja savu draudzību ar Epstīnu, kurš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā, tiesu tā arī nesagaidot. Endrū šajā intervijā arī sacīja, ka 2010. gadā pārtraucis sakarus ar Epstīnu, kurš krita nežēlastībā pēc amerikānietes Virdžīnijas Džufres apgalvojuma, ka Epstīns viņu izmantojis kā seksa verdzeni.
2022. gada februārī Endrū panāca mierizlīgumu civillietā ASV, kurā Džufre apgalvoja, ka Endrū, Epstīna pamudināts, viņu seksuāli izmantojis, kad viņai bija 17 gadu. Toreizējā Lielbritānijas karaliene Elizabete II drīz pēc tam 2022. gadā anulēja visus Endrū goda militāros titulus un patronāžas, tādējādi izslēdzot viņu no karaliskās ģimenes publiskās dzīves.
Endrū ir vairākkārt noliedzis apsūdzības seksuālā izmantošanā un pat uzstājis, ka nekad nav saticis Džufri, kura 25. aprīlī izdarīja pašnāvību savā lauku saimniecībā Rietumaustrālijas štatā.
Jaunas ziņas šomēnes nāca klajā Džufres memuāros, kuros viņa rakstīja, ka Endrū esot izturējies tā, it kā sekss ar viņu būtu prinča "dzimtās tiesības".