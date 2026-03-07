Ratiņkērlingisti Rožkova/Lasmans paralimpisko spēļu turnīrā izcīna pirmo uzvaru, saglabājot cerības uz pusfinālu
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans sestdien Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu kērlinga turnīra jaukto pāru sacensībās izcīnīja otro uzvaru.
Latvijas duets ar 9:4 pārspēja Itālijas komandu, tiekot pie otrā panākuma piecās spēlēs.
Jau vēstīts, ka Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, turpinājumā ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim un ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, kā arī ar 9:6 pieveica Igauniju.
Pēc četrām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 2-3 atrodas dalītā ceturtajā vietā astoņu komandu konkurencē. Līderi ar piecām uzvarām piecos mačos mačos ir Ķīnas komanda, kurai ar trim panākumiem seko Lielbritānija un Dienvidkoreja. Divas uzvaras ir Igaunijai, Japānai, Latvijai un ASV, bet mājinieki itāļi tikuši pie viena panākuma.
Rīt Latvijas duets spēkosies ar Dienvidkoreju, bet pirmdien - ar Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.