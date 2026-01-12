Alla Pugačova ar savdabīgu komentāru sumina Raimondu Paulu 90. jubilejā
Krievu estrādes superzvaigzne Alla Pugačova publiski apsveikusi Maestro Raimondu Paulu 90. dzimšanas dienā.
Viņa sociālajos tīklos ievietojusi senu kopīgu fotoattēlu un papildinājusi to ar daudznozīmīgu ierakstu: "Vecais pulkstenis joprojām tikšķ. Daudz laimes jubilejā, Maestro!"
Jau ziņots, ka Raimonds Pauls savu apaļo 90. dzimšanas dienu svin 12. janvārī. Maestro jubileju svin ar koncertiem un īpašām programmām, un šajā dienā gan klausītāji, gan kolēģi dalās atmiņās par viņa mūziku.
Raimonds Pauls "Radio Klasika" 30. gadu jubilejas koncertā. 8.01.2026.
Kā sākās Paula un Pugačovas sadarbība
Pugačovas un Paula sadarbības kulminācija bija 20. gadsimta 80. gadu sākumā, kad Pauls rakstīja mūziku, un dzejnieks Iļja Rezņiks bieži bija galvenais dziesmu tekstu autors. Pats Pauls intervijās uzsvēra, ka viņu sadarbība bija "normāla", kā jau darba attiecības: "Kad mūsu uzskati sakrīt un izpildītājs ir pareizs, mēs iegūstam rezultātus." Viena no šī perioda pazīstamākajām dziesmām ir "Maestro".
"Vecais pulkstenis"
Frāze, ko Pugačova lietoja savā apsveikumā, ir atsauce uz vienu no viņu radošā kolektīva lielākajiem hitiem - "Vecais pulkstenis". Iļja Rezņiks atstāstīja dziesmas teksta rašanās stāstu: viņš izvēlējies vārdus melodijai, bet pareizais pavediens tika atrasts pēc tam, kad gaitenī sāka zvanīt lielais vectēva pulkstenis. "Vecais pulkstenis! Joprojām tikšķ..." Šī rinda kļuvusi par sākumpunktu, pēc kura dziesmas vārdi tika uzrakstīti "vienā elpas vilcienā, 15 minūtēs".
Pugačova bija kā filtrs
Rezņika memuāros Pugačova parādās ne tikai kā izpildītāja, bet arī kā persona, kas stingri atlasīja materiālu. Viņš atceras, ka dziesma "Vēl nav vakars" sākotnēji tika piedāvāta Pugačovai, bet viņa atteikusies – tāpēc kompozīcija tika nodota Laimai Vaikulei, un Laimas izpildījumā tā kļuva par hitu.
Tos pašus principus aprakstījis arī Pauls – tā ir uzmanība pret detaļām un precīza attieksme pret materiālu. Izmantojot kā piemēru dziesmu "Dāvāja Māriņa" ("Miljons sārtu rožu"), viņš teica, ka dziedātāja veica arī teksta labojumus un pārdomāja savu priekšnesumu "līdz pēdējai detaļai", būtībā darbojoties ne tikai kā izpildītāja, bet arī kā režisore.
"Dāvāja Māriņa" ("Miljons sārtu rožu") - dziesma, kas bija slavena tālu aiz PSRS robežām
"Dāvāja Māriņa" ir viena no Paula slavenākajām dziesmām, kas kļuva zināma visā pasaulē: tā ir tulkota un dziedāta desmitiem valodu un kļuva īpaši populāra Āzijas valstīs. Pauls atzina, ka viņam Japānā īpaši par dziesmu "Dāvāja Māriņa" tika piešķirts Uzlecošās saules ordenis.