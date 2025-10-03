Skumja un nozīmīga diena Raimonda Paula dzīvē - maestro Edītes dzīvoklī atzīmē mirušās māsas dzimšanas dienu
Sapulcējot ģimenes locekļus un tuvākos draugus aizsaulē aizgājušās tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres Rīgas dzīvoklī, septembrī komponists Raimonds Pauls māsas piemiņu godāja, atklājot tur iekārtoto Edītes darbnīcu.
Par dienu, kad remontdarbiem, pucēšanai un kārtošanai jābūt pabeigtai, lai dzīvoklītī, kur mitinājās un savus krāšņos darbus radīja māksliniece Edīte Pauls-Vīgnere, brālis Raimonds Pauls noteica 16. septembri – Edītes 86. dzimšanas dienu. Jau Edītes bēru dienā, šā gada 28. februārī, komponists pauda, ka māsas mājokli vēlas izveidot par radošu piemiņas vietu, un nu šis plāns ir īstenots.
Jaunas dziesmas pašam, piemiņas darbnīca māsai
“Tas, ka viņa visu mūžu veltīja tekstilmākslai, ir vairāk nekā skaidrs. Mans uzdevums ir domāt par to, kā saglabāt viņas piemiņu un mantojumu. Sanāk, ka esmu galvenais atbildīgais par to visu. To arī izdarīšu,” apņēmīgi teica komponists. “Edītes bijušo dzīvokli izveidosim par darbnīcu, kur pamatā glabāsies visi viņas darbi, un tur arī satiksies viņas draugi; varēs rīkot gan muzikālos vakarus, teātra, mākslas notikumus,” žurnālam "Kas Jauns" iepriekš sacīja Raimonds Pauls, atklādams, ka par māsas piemiņas telpu iekārtošanu kā atbildīgo deleģējis brālēna čellista Ivara Paula meitu – flautisti Gunu Paulu-Rudāni, ko daudzi atminas kā gaišmataino meiteni no bērnu ansambļa "Dzeguzīte". “Lai to visu uzņemas Guna. Es viņai pilnībā uzticos. Pats esmu tikai tāds “uz papīra” saimnieks,” bilda Paula kungs, atklādams, ka dzīvoklis atbrīvots no vairākām sadzīviskām lietām. Tur turpmāk glabāsies vairums Edītes Pauls-Vīgneres darbu, dzīvoklī gan nomainīti logi, gan pārvilkta elektrība un uzstādīta apsardze. Noskaņas papildināšanai Raimonds Pauls iegādājies jaunas klavieres. “Viss ir gatavs, un Edītes darbnīca ir pabeiga,” nu gandarījumu pauž maestro, kurš, starp citu, 13. septembrī mūzikas namā "Daile" spēlēja savu jaunāko skaņdarbu albuma "Šekspīrs. Soneti. Pauls. Busulis. Keišs" prezentācijas koncertā. Savukārt jau 16. septembrī viņš uzņēma viesus Edītes darbnīcā. Nenoliedzami, ka šo nozīmīgo notikumu Paula kungam grūtāku un sāpīgāku darīja joprojām esošās skumjas par māsas aiziešanu.
Pēc nāves Edīte maģiski satuvināja visu dzimtu
Radiniece, kam Raimonds Pauls uzticējis visu, kas saistīts ar talantīgās māsas Edītes mākslas darbiem, izstāžu organizēšanu un piemiņas glabāšanu, – Guna Paula-Rudāne – bija viena no tuvākajiem cilvēkiem Edītei, un tieši viņai tekstilmāksliniece bija uzticējusi sava mājokļa atslēgu kopiju. Liktenīgajā dienā, 23. februārī, kad Edīte nepacēla telefonklausuli, Guna saprata, ka nav labi…
Pēdējā gaitā tiek pavadīta māksliniece Edīte Pauls-Vīgnere
2025. gada 28. februārī Rīgas Krematorijā pēdējā gaitā tika pavadīta komponista Raimonda Paula māsa tekstilmāksliniece Edīte Pauls-Vīgnere.
Žurnālam "Kas Jauns" Guna Paula-Rudāne arī atklāja, ka patiesībā pēc Edītes nāves sajutusi maģisku dzimtas satuvināšanos, jo īpaši ar Raimondu Paulu un viņa ģimenes atzaru. Kad 5. jūnijā, Edītes vārdadienā, Valmieras muzejā tika atklāta Pauls-Vīgneres darbu izstāde "Maģiskais vīruss", viens no aizkustinošākajiem mirkļiem bija Edītes Pauls-Vīgneres tuvinieku uzstāšanās, kopīgi izpildot dziesmu "Kamolā tinēja", ko Raimonds Pauls reiz sacerēja kā veltījumu savai māsai. Šī bija pati pirmā reize, kad maestro Raimonds Pauls, viņa brālēns čellists Ivars Pauls un brālēna meita flautiste Guna Paula uzstājās ģimeniskā trio. “Mums tas neizmērojami daudz nozīmē! Ir ļoti žēl, ka Edītei dzīves laikā šo neiznāca pieredzēt. Bet esmu pārliecināta, ka, sēžot uz mākoņa maliņas, viņa noteikti smaidīja un priecājās par mūsu uzstāšanos viņas vārdadienā,” sacīja Guna Paula-Rudāne. Paula kungs iepriekš intervijās tā arī atzina, ka ar saviem radiem, kuru ir visai daudz, viņš sava atturīgā rakstura dēļ nav izveidojis ciešu saikni un nečupojas. “Taču tagad šī saikne ir jūtama, un es zinu, ka arī Edīte par to būtu laimīga. Tik skumji, ka tas notika tikai pēc viņas aiziešanas un viņa to nepiedzīvo ar mums kopā. Būtībā viņa aizejot mūs saveda kopā. Ar Raimonda Paula meitu Aneti, kas ilgus gadus dzīvoja ārzemēs, arī iepriekš ļoti reti sanāca tikties. Nu norunājām, ka kontaktēsimies un tiksimies biežāk. Pašai Edītei ar mums, citiem Pauliem, bija siltāks kontakts, Paulu dzimtas saietos, ko rīkojām, reizi pa reizei piedalījās arī viņa. Bet Raimonds ne. Tagad sarunājām, ka Ziemassvētku laikā gan sapulcēsimies, cik nu iespējams, visi, un arī Raimonds Pauls,” priecājās Guna Paula-Rudāne.