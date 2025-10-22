Pēc veselības likstām maestro Raimonds Pauls pamazām atgūst spēkus
Pēc maestro Raimonda Paula veselības likstām, kuru dēļ mūzikas namā "Daile" tika pārcelti divi gaidāmie koncerti ar viņa dalību, maestro pamazām sāk atgūt savus spēkus.
"Kur Maestro šobrīd gūst spēku un enerģiju - nu, protams, pie klavierēm!" vietnē "Instagram" pauž žurnalists Arnis Krauze, publicējot video, kurā Pauls muzicē kopā ar pianistu Matīsu Žilinski. Kamēr vairāki iedzīvotāji novēl Paulam ātrāk atgriezties uz kājām, Inga priecājas, ka "Maestro dāvina savu klātbūtni un ļauj savu talantu izbaudīt mūsu jaunajam maestro". Bet Mairita pauž, ka abiem sanācis "kolosāli feins duets".
Tāpat Krauze padalījies ar to, ka Raimonds Pauls, līdzās tādiem mūziķiem kā Ance Krauze, Žoržs Siksna, Zigfrīds Muktupāvels un Margarita Vilcāne jau atkal kāpis uz skatuves. "Kad uzrunājām Raimondu Paulu atnākt uz šoviņu "DiviKrauzes", neticēju ka Maestro piekritīs. Piekrita uzreiz. Skatītāji, skatuve un viņa dziesmu izpildītāji arvien ir Maestro spēka avots."
"Bija tik īpaši atkal redzēt Meistaru pie klavierēm pēc maza spēku uzkrāšanas brīža. Veselību!!!" maestro novēl Krauze.
Jau ziņots, ka oktobra pirmajā pusē tika atcelts Raimonda Paula un Andra Keiša koncerts “Vīrieši labākos gados”, kam bija jānotiek mūzikas namā “Daile”. Bet aizvadītajā nedēļā tika paziņots, ka pārcelta arī 16. oktobrī paredzētā izrāde “Šekspīrs. Soneti. Pauls | Busulis | Keišs”. Pasākuma organizatori informē, ka izrāde, kas sākotnēji bija ieplānota 2025. gada 16. oktobrī plkst. 18.00, tiek pārcelta uz 8. novembri plkst. 18.00. Visas iegādātās biļetes paliek derīgas jaunajam datumam.
Ņemot vērā sabiedrībā radušos satraukumu par maestro veselību, portāls Jauns.lv sazinājās ar mūzikas nama “Daile” vadītāju Andu Zadovsku, kura skaidroja, ka satraukumam nav pamata. “Ir rudens laiks un vīrusu sezona. Maestro vienkārši ir nedaudz apslimis. Viņš ir cienījamos gados, tāpēc cienīsim un respektēsim to,” norāda Zadovska. Viņa arī uzsver, ka izrādes nav atceltas, bet tikai pārceltas, un skatītāji tiek aicināti saglabāt mieru un gaidīt tikšanos jaunajā datumā.