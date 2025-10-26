Maestro Raimonds Pauls atkal uz skatuves.
Kultūra
Šodien 09:06
Maestro Raimonds Pauls atkal uz skatuves - mazmeita dalās ar sirsnīgu video
Sestdien, 25. oktobrī, maestro Raimonda Paula mazmeita Annamarija Paula sociālajos tīklos publicējusi sirsnīgu video, kurā redzams, ka slavenais komponists joprojām ir lieliskā formā — viņš smaidīgs un enerģisks sēžas pie klavierēm un muzicē.
Spriežot pēc publicētajiem kadriem, maestro redzams mūzikas nama “Daile” izrādē “Šekspīrs. Soneti. Pauls | Busulis | Keišs”.
Iepriekš Jauns.lv jau ziņoja, ka Paula veselība bija nedaudz sašūpojusies un vairākas izrādes tika pārceltas, kas raisīja sabiedrībā bažas par komponista pašsajūtu.
Lai kliedētu satraukumu, portāls Jauns.lv sazinājās ar mūzikas nama “Daile” vadītāju Andu Zadovsku, kura uzsvēra, ka viss ir kārtībā:
“Ir rudens laiks un vīrusu sezona. Maestro vienkārši ir nedaudz apslimis. Viņš ir cienījamos gados, tāpēc cienīsim un respektēsim to,” norādīja Zadovska.
Vadītāja arī piebilda, ka izrādes nav atceltas, bet tikai pārceltas, un skatītāji tiek aicināti saglabāt mieru un ar prieku gaidīt tikšanos ar maestro jaunajos datumos.