Norvēģijas kroņprinceses dēlam draud 7 gadi cietumā
Oslo prokuratūra trešdien, 18. martā, pieprasīja piespriest Norvēģijas kroņprinceses Metes Māritas vecākajam dēlam Mariusam Borgam Heibi septiņus gadus un septiņus mēnešus cietumā.
29 gadus vecajam Mariusam tiek izvirzītas apsūdzības par četru sieviešu izvarošanu, kā arī fizisku un psiholoģisku vardarbību pret vairākām bijušajām partnerēm, mājas vardarbību, īpašuma bojāšanu un pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotiku lietošanu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Kopumā apsūdzība ietver 38 punktus, kas attiecas uz notikumiem no 2018. līdz 2024. gadam.
2026. gada februārī, pēc apsūdzības pasludināšanas, kroņprinceses dēls paziņoja, ka neatzīst savu vainu izvarošanā. Izmeklēšana viņa gadījumā notiek kopš 2024. gada. Daļēji par dažām mazāk nopietnām apsūdzībām Mariuss atzina savu vainu. Tiek gaidīts, ka tiesa spriedumu pasludinās līdz marta beigām.
Mariuss ir Norvēģijas karaliskās ģimenes loceklis bez prinča titula. Pirms tiesas procesa sākuma kļuva zināms, ka Mariuss aizturēts pēc jauniem apsūdzību punktiem - aizdomām par miesas bojājumu nodarīšanu, apdraudēšanu ar nazi un tiesas aizlieguma pārkāpšanu attiecībā uz kontaktēšanos, vēsta DW.